"موانئ دبي" تستحوذ على شركة خدمات في البيرو

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 1:31 29/05/2018 حدث بتاريخ: 1:30 29/05/2018

أعلنت مجموعة "موانئ دبي" الاماراتية الاثنين عن نجاحها بإنهاء صفقة الاستحواذ بالكامل على شركة "كوسموس أجنسيا ماريتيما" في البيرو بمبلغ قيمته 315,7 مليون دولار.

وكانت موانئ دبي العالمية أعلنت فى 18 اذار/مارس الماضي عن اتفاق يقضي باستحواذ موانئ دبي العالمية على 100 بالمئة من الشركة.

وتقدم هذه الشركة خدمات لوجستية. وعلاوة على ذلك، تملك حصة 50 بالمئة من شركة شحن في ميناء "بايتا".

وذكرت "موانئ دبي" انه من شأن هذه الخطوة "توسعة انتشار موانئ دبي العالمية في البيرو من خلال إضافة خدمات لوجستية متكاملة إلى أنشطتها في محطة الحاويات في كالاو قرب العاصمة ليما".