"زين" تُنظّم حفل القرقيعان في دور الرعاية الاجتماعية

متطوعي زين في دور الرعاية الاجتماعية

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 13:07 27/05/2018 حدث بتاريخ: 13:13 27/05/2018

نظّمت زين الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة في الكويت فعالية حفل القرقيعان في دور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وذلك لمشاركة الأيتام والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة فرحة الشهر الفضيل بالتعاون مع إدارة الرعاية الاجتماعية، وذلك ضمن حملتها الرمضانية "زين الشهور".

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن تعاونها المستمر مع إدارة الرعاية الاجتماعية بشكل سنوي يأتي في إطار استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، حيث تقوم زين من خلال هذا التعاون بمشاركة الأيتام والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة فرحة المناسبات المختلفة على مدار العام، ومنها المناسبات التي تأتي مع شهر رمضان المبارك كالقرقيعان وغيرها.

وبيّنت زين أن فريقها التطوعي قام من خلال زيارته لدور الرعاية الاجتماعية بتقديم الهدايا والألعاب للأيتام والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة لتوزيع القرقيعان على الجميع، وهي اللفتة التي عكست الأجواء التراثية الرمضانية الجميلة رغبة منها لإضفاء لمسة وفاء لهذه الفئة العزيزة من المجتمع خصوصاً خلال الشهر المبارك.

وأضافت الشركة أنها تقوم بتنظيم الزيارات الإنسانية لدور الرعاية الاجتماعية على مدار العام وفي مختلف المناسبات وفي مقدمتها شهر رمضان المبارك، وذلك بمشاركة فريق متطوعي الشركة الذين يقومون بمشاركة فرحة المناسبات والأعياد المختلفة بالتعاون مع إدارة دور الرعاية الاجتماعية في وزارة الشؤون، وذلك انعكاساً لروح الخير التي يتسم بها المجتمع الكويتي.

وأكدت زين أنها تؤمن بأن مسؤوليتها اتجاه مجالات الاستدامة هو أمر بالغ الأهمية بالنسبة لها، وينعكس ذلك من خلال استراتيجية الشركة في تنوّع برنامجها الرمضاني المكثّف الذي يهدف إلى مشاركة جميع فئات المجتمع بركة وفرحة الشهر الفضيل.

وأضافت الشركة أنها لن تدخر جهداً في تعزيز جسور اتصالاتها مع عملائها والمجتمع الذي تعمل فيه، حيث لطالما سعت إلى ترسيخ مفهوم الاستدامة بشكل عملي من خلال تكثيف برامجها في شهر رمضان المبارك، وذلك باعتبارها من المؤسسات الاقتصادية الرائدة التي تؤمن أن لديها رسالة والتزامات حقيقية اتجاه المجتمع.

وأفادت زين أن التزامها المستمر في تقديم قيمة مضافة للمجتمع، هو ما يجعلها تحرص على تناول القضايا الأكثر تأثيراً في الحياة، مبينة أن حملتها الرمضانية " زين الشهور " تأتي لتترجم هذا التوجه، حيث تحمل معها رسالة تحث على التقارب والتراحم والمشاركة في الحياة ونشر السلام في العالم.