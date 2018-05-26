"جلوبل فاينانس" تمنح بنك الكويت الوطني جائزة أفضل بنك في الكويت للعام 2018

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 13:51 26/05/2018 حدث بتاريخ: 13:52 26/05/2018

منحت مجلة "جلوبل فاينانس" العالمية بنك الكويت الوطني جائزة أفضل بنك في الكويت لعام 2018، وذلك في استبيانها السنوي حول أفضل البنوك في العالم، والذي شارك فيه مئات الخبراء والمحللين وكبار المستشارين والمديرين التنفيذيين لكبرى الشركات حول العالم.

وقد اختارت جلوبل فاينانس البنك الوطني كأفضل بنك في الكويت في تقريرها السنوي الخاص حول أفضل البنوك في العالم بناء على المؤشرات المالية والتوسع الجغرافي والعلاقات الاستراتيجية، بالإضافة إلى استقرار الجهاز الإداري والخطط التطويرية وابتكار المنتجات الجديدة.

وقالت جلوبل فاينانس إن "بنك الكويت الوطني يتمتع بمؤشرات مالية قوية، وقد كرس موقعه في قائمة جلوبل فاينانس لأكثر البنوك أمانا في العالم، كما إنه من أكثر البنوك تقديراً في المنطقة". وأشارت إلى أن "استقرار الجهاز الإداري دليل على أسسه القوية باعتماده أفضل معايير الحوكمة".

هذا وواصل بنك الكويت الوطني تميزه بأعلى مستويات التصنيف الائتماني ضمن كافة بنوك منطقة الشرق الأوسط، وذلك بإجماع مؤسسات التصنيف الائتماني الثلاث: موديز، فيتش وستاندر آند بورز، بدعم من رسملته القوية وسياسات الإقراض الحكيمة التي يتبعها، واتباعه لمنهج منظم لإدارة الأصول، إلى جانب الخبرة والاستقرار الذي يتمتع به جهازه الإداري. بالإضافة إلى ذلك، يحتفظ بنك الكويت الوطني بموقعه بين أكثر 50 بنكاً أماناً في العالم للمرة الثانية عشرة على التوالي، كما انه حاز على جائزة أفضل بنك على مستوى الكويت من مؤسسة "ذا بانكر" و"يورومني" و"جلوبل فينانس" في العام 2017.

ويتمتع بنك الكويت الوطني بتواجده على أوسع نطاق بشبكة محلية وعالمية تمتد عبر 4 قارات، كما يمتد التواجد العالمي لبنك الكويت الوطني في العديد من المراكز المالية العالمية بما في ذلك نيويورك، أوروبا، دول مجلس التعاون الخليجي، منطقة الشرق الأوسط، سنغافورة إضافة إلى الصين (شنغاهاي).