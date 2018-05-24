"زين" الراعي الرئيسي لبرنامج " كنز FM " الإذاعي

زين

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 13:08 24/05/2018 حدث بتاريخ: 13:25 24/05/2018

أعلنت زين الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة في الكويت عن رعايتها الرئيسية للنسخة الثانية عشر من برنامج المسابقات الإذاعي الرمضاني "كنز FM"، والذي يُقدّم مفهوماً متميزاً لبرامج المسابقات الرمضانية ويُذاع عبر أثير إذاعة نبض الكويت 88.8 FM يومياً من الساعة 9 مساءً طوال شهر رمضان المبارك وفترة عيد الفطر السعيد.

وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن رعايتها لبرنامج " كنز FM" أتت من منطلق حرصها على تنوّع محتوى حملتها الرمضانية "زين الشهور" ليشمل البرامج والفقرات الثقافية والترويحية، وخاصة تلك التي تُثري من معلومات المستمعين بالشكل الذي يُحقق المتعة والفائدة، ولإتاحة الفرصة للجمهور للمشاركة في الفقرات التفاعلية التي يقدمها هذه البرنامج الترفيهي والتي تقدم الشركة من خلاله العديد من الجوائز القيّمة بشكل يومي.

وبينت زين أنها تحرص على دعم البرنامج الإذاعي المتميز " كنز FM" في رمضان من كل عام وخاصةً بعد النجاح الكبير الذي شهده في الأعوام السابقة، حيث يحقق البرنامج تجاوباً رائعاً من قبل المستمعين طوال شهر رمضان المبارك من خلال المسابقات الترفيهية والجوائز القيمة التي تقدمها الشركة من خلاله، حيث ما على الراغبين في المشاركة في البرنامج إلا إرسال حرف (س) أو (s) على الرقم 889999.

وتحرص زين في شهر رمضان المبارك على تنوّع محتوى حملتها ليشمل البرامج والفقرات الثقافية والترويحية، حيث قامت هذا العام برعاية الموسم الثاني من برنامج "فسيروا" الذي يُقدّمه إمام المسجد الكبير الشيخ فهد الكندري، والذي يُعرض على شاشة تلفزيون دولة الكويت وعلى موقع التواصل الاجتماعي YouTube، حيث يتناول فيه الشيخ فهد الكندري العديد من المواضيع حول عظمة وإعجاز الخالق في الأرض والمخلوقات بطريقة إبداعية وواقعية، وذلك من خلال تبسيط الكثير من المفاهيم العلمية المعقدة وشرحها بطريقة حديثة وسهلة تتميز بكونها قريبة من قلوب المشاهدين وخاصة الشباب منهم.

ويلاقي برنامج "كنز FM" السنوي الذي يأتي هذا العام للمرة الثانية عشرة متابعةً وإعجاباً جماهيرياً خلال السنوات السابقة، حيث قدّم جوائز قيّمة لأكثر من 30 ألف مشترك تجاوزت قيمتها 10 ملايين دولار أمريكي مستهدفاً مختلف الشرائح العمرية في المجتمع، ويتميز بحوار الجمهور بطريقة ممتعة وشيقة مع بث محتوى ثقافي بشكل مختلف ومتطور.