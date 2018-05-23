"زين" الشريك الإنساني لحملة #ساعد_تسعد بالتعاون مع الهلال الأحمر

مسؤولي زين والهلال الأحمر ومجموعة من المتطوعين في الحملة

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 13:15 23/05/2018 حدث بتاريخ: 13:22 23/05/2018

أعلنت زين الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة في الكويت عن شراكتها الإنسانية لحملة #ساعد_تسعد التي تُنظّمها جمعية الهلال الأحمر الكويتي خلال شهر رمضان المبارك، وذلك لتوفير المواد الغذائية الأساسية والمساعدات الصحية للأسر المحتاجة داخل الكويت.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن شراكتها الإنسانية لهذه الحملة أتت في إطار استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة وتحت مظلّة حملتها الرمضانية "زين الشهور"، وذلك اتجاه دعم المشاريع ذات الطابع الإنساني، والتي تهدف إلى تعزيز مساهماتها والتزاماتها أمام جميع فئات المجتمع ومنها الأسر المتعففة والتي تكون في أمس الحاجة للمساعدة خلال الشهر الكريم.

وتهدف حملة #ساعد_تسعد إلى توفير المواد الغذائية الأساسية والمساعدات الصحية للأسر المحتاجة داخل الكويت خلال الشهر الكريم، حيث قامت زين بالتبرع بإجمالي تبرعات حملتها الرمضانية "يا باغي الخير" من العام الماضي لصالح هذه الحملة، بالإضافة إلى بث مجموعة من الرسائل التوعوية عبر الرسائل النصية القصيرة ووسائل التواصل الاجتماعي لحث الجمهور على التبرّع لهذه الحملة عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك، وقام مجموعة من متطوعي زين بالمشاركة في توزيع المساعدات ضمن الحملة.

وفي شهر رمضان المبارك من العام الماضي 2017، قامت زين بإطلاق مبادرتها الخيرية "يا باغي الخير أقبل" للسنة الثانية على التوالي ضمن حملتها الرمضانية "زين الشهور"، والتي قامت من خلالها بالتبرع بمبلغ 500 فلس (نصف دينار) مقابل كل فاتورة تم سدادها من قبل عملائها خلال رمضان عبر أي من قنوات الدفع الإلكترونية أو المباشرة، حيث قامت زين بالتبرع بإجمالي المبلغ لصالح حملة #ساعد_تسعد ليتم استخدامها في توفير المواد الغذائية الأساسية والمساعدات الصحية للأسر المحتاجة داخل الكويت.

وبصفتها شركة الاتصالات الرائدة في الكويت، فإن زين تسعى جاهدة لخدمة مجتمعها وأفراده من خلال تنظيم ودعم المبادرات الإنسانية القيمة على مدار السنة بشكل عام وفي شهر رمضان المبارك بشكل خاص، لما يحمله هذا الشهر من معان وقيم تعزز ثقافة العطاء والبذل لدى أطياف المجتمع المختلفة.

وأشارت الشركة إلى أنها تفخر بالرصيد الزاخر من البرامج والمشاريع الإنسانية التي تدعمها، وذلك عن طريق الشراكات الاستراتيجية التي تعقدها مع العديد من الجهات والمؤسسات التي تتبنّى مختلف الأعمال الإنسانية، ومنها جمعية الهلال الأحمر الكويتي وغيرها من المؤسسات غير الربحية والجهات الحكومية والمنظمات العالمية.