"زين" تُقدّم 50 ألف وجبة إفطار صائم على مدار الشهر الكريم

متطوعي زين في إحدى صالات الإفطار

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 14:09 22/05/2018 حدث بتاريخ: 15:36 22/05/2018

أعلنت زين الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة في الكويت عن انطلاق مبادرتها السنوية لإفطار الصائم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن حملتها الرمضانية " زين الشهور "، والتي تقوم من خلالها بتقديم ما يقارب 50 ألف وجبة غذائية للمحتاجين على مدار الشهر الكريم.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن بادرة إفطار الصائم تعتبر من أبرز المبادرات السنوية التي تتبناها خلال شهر رمضان المبارك من كل عام، حيث يقوم فريق الشركة التطوعي بالإشراف على تنظيم هذه المبادرة الرمضانية هذا العام للسنة الثالثة عشرة على التوالي، والتي تُقدّم من خلالها الشركة وجبات إفطار صائم يومية في ثلاث صالات مختلفة بمناطق جليب الشيوخ وخيطان وحولي.

وبينت زين أن التحضيرات لحملة موائد الإفطار بدأت قبل شهر رمضان المبارك، حيث حرصت الشركة على أن تغطي أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان من خلال اختيار قاعات الإفطار التي تشهد إقبالاً شديداً في جليب الشيوخ وخيطان وحولي، وذلك لتؤمّن وجبة الإفطار اليومية في الأماكن التي تشهد تواجداً سكانياً كثيفاً من العمال والأفراد والأسر المتعففة الذين يكونون في أمس الحاجة لوجبة الإفطار بعد يوم العمل الشاق.

وأوضحت الشركة أن مبادرة إفطار الصائم تُعتبر رافداً أساسياً في برنامجها الرمضاني السنوي الذي يأتي تحت مظلّة استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، والذي تضعها في مقدمة الشركات الوطنية الرائدة التي تفعّل جهودها في المجالات الخيرية والتطوعية.

وأفادت زين أن التزامها المستمر في تقديم قيمة مضافة للمجتمع، هو ما يجعلها تحرص على تناول القضايا الأكثر تأثيراً في الحياة، مبينة أن حملتها الرمضانية " زين الشهور " تأتي لتترجم هذا التوجه، حيث تحمل معها رسالة تحث على التقارب والتراحم والمشاركة في الحياة ونشر السلام في العالم.

وبصفتها شركة الاتصالات الرائدة في الكويت، فإن زين تسعى جاهدة لخدمة مجتمعها وأفراده من خلال تنظيم ودعم المبادرات الإنسانية القيمة على مدار السنة بشكل عام وفي شهر رمضان المبارك بشكل خاص، لما يحمله هذا الشهر من معان وقيم تعزز ثقافة العطاء والبذل لدى أطياف المجتمع المختلفة.