وكالة موديز للتصنيف الائتماني تعدل النظرة المستقبلية لبنك الخليج من "مستقرة" إلى "إيجابية"

بنك الخليج

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 14:04 21/05/2018 حدث بتاريخ: 14:04 21/05/2018

أعلنت مؤخراً وكالة موديز إنفستورز سيرفس الدولية للتصنيف الائتماني تعديل النظرة المستقبلية لبنك الخليج من "مستقرة" إلى "إيجابية"، مع تثبيت تصنيفات البنك طويلة الأمد عند المرتبة "A3". وذكرت وكالة موديز في بيان صحفي نشرته مؤخراً إن هذا التعديل في التصنيف يأتي مدفوعاً بالتحسن في جودة أصول بنك الخليج وربحيته خلال الفترة القادمة، واحتمال انخفاض خسائر المحفظة على مدى دورتها التشغيلية، وذلك نتيجة تخفيض تركز القروض لمقترض واحد وفي القطاعات الاقتصادية التي تشهد أكثر التقلبات، بالإضافة إلى التحسينات في معايير الائتمان لدى البنك على مدى السنوات الماضية.

وتعكس النظرة المستقبلية الإيجابية توقعات موديز بمزيد من التحسن في جودة موجودات البنك، مع انخفاض مستويات القروض المتعثرة، وذلك تماشياً مع متوسط القطاع المصرفي الكويتي، وقوة تغطية المخصصات للقروض المتعثرة. ويعزز تلك التوقعات ما تتوقعه وكالة التصنيف من تحسن للبيئة التشغيلية في الكويت على مدى الفترة من الاثني عشر إلى الثمانية عشر شهراً المقبلة، مما يؤيد انخفاض فرصة تكون القروض المتعثرة.

وتعليقاً على إعلان التصنيف الائتماني من موديز، صرحت دلال الدوسري، مساعد مدير عام علاقات المستثمرين في بنك الخليج، قائلةً: "يستمر بنك الخليج بالتمتع بمزيد من التقدير على المستوى العالمي من حيث التحسن المتواصل في جودة الأصول. ونشعر بالفخر بتعديل النظرة المستقبلية لبنك الخليج من "مستقرة" الى "إيجابية" ، وتثبيت تصنيفه من قبل وكالة موديز في المرتبة "A3". وبهذا الرأي الائتماني الصادر مؤخراً، أصبح بنك الخليج مصنفاً في المرتبة "A" من قبل وكالات التصنيف الائتماني الأربع في العالم، مع نظرة مستقبلية "إيجابية" من اثنتين من الوكالات الأربعة".

هذا، ولا يزال بنك الخليج يحظى بالتقدير فيما يتعلق بالجدارة الائتمانية والقوة المالية على المستوى العالمي. وبالإضافة إلى قيام موديز مؤخراً بتعديل النظرة المستقبلية الى "إيجابية"، فقد قامت بالمثل وكالة ستاندارد آند بورز الدولية للتصنيف ائتماني في العام الماضي بتعديل النظرة المستقبلية من "مستقرة" إلى "إيجابية"، مع تثبيت التصنيف الائتماني للمصدر عن المرتبة "A-" في يونيو 2017. كما قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني برفع تصنيف الجدارة المالية لبنك الخليج من المرتبة "bb" إلى المرتبة "bb+" مع تثبيت تصنيف البنك للمصدر على المدى الطويل عند المرتبة "A+" مع نظرة مستقبلية "مستقرة". أما وكالة كابيتال إنتليجنس فقد قامت مؤخرا برفع تصنيف البنك من المرتبة "BBB+" إلى المرتبة "A-"، مع نظرة مستقبلية "مستقرة".