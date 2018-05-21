"طيران الجزيرة" تعلن عن انطلاق رحلاتها من مبناها الجديد ابتداءً من 22 مايو

رئيس مجلس إدارة شركة طيران الجزيرة مروان بودي

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 13:54 21/05/2018 حدث بتاريخ: 13:55 21/05/2018

دشنّت شركة طيران الجزيرة، الشركة الكويتية الرائدة في قطاع الطيران منخفض التكلفة على مستوى المنطقة والعالم، رسمياً مبنى ركاب طيران الجزيرة الجديد (T5) في مطار الكويت الدولي الذي سيستقبل جميع المسافرين ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 22 مايو الجاري.

وأعلنت الشركة عن تدشين المبنى الجديد في حفل أقيم يوم الأحد الموافق 20 مايو في المبنى ذاته بحضور مسؤولين من الإدارة العامة للطيران المدني وجهات حكومية وشركاء ووكلاء السفر وممثلين عن وسائل الإعلام.

وصرحت "طيران الجزيرة" أن جميع الرحلات القادمة للكويت من الساعة 12 ظهراً يوم الثلاثاء الموافق 22 مايو، ستصل إلى المبنى الجديد، بينما سيتم توجيه رحلات المغادرة تدريجياً إلى مبنى ركاب طيران الجزيرة ابتداءً من يوم الثلاثاء، على أن يبدأ استقبال جميع الرحلات المغادرة من يوم 27 مايو.

تعقيباً على تدشين مبنى الركاب رسمياً، قال رئيس مجلس إدارة شركة طيران الجزيرة، مروان بودي: "يسرنا جداً استقبال أول المسافرين في هذا المبنى الجديد يوم الثلاثاء. تم تشييد هذا المبنى لتسهيل إجراءات السفر وتوفير أفضل الخدمات وأسرعها للعملاء بفضل قدرته على استيعاب 2.5 ملايين مسافر سنوياً، والمرافق الحديثة التي توفر بدائل متطورة لخدمة التسجيل الذاتي، وتصميمه العصري الذي يسهل تدفق المسافرين، ومحلات التجزئة التي يضمها ومواقف السيارات الفسيحة، والأهم من هذا هو أن المسافة التي سيقطعها المسافر من باب السيارة إلى باب الطائرة لا تزيد عن 90 متراً. هذه الإجراءات الجديدة تخفف عناء السفر والقلق من الازدحام خاصة بالنسبة للمسافرين من رجال الأعمال والشباب الذين يرغبون بإتمام إجراءات سفرهم بسرعة."

تجدر الإشارة إلى أن مبنى ركاب طيران الجزيرة الجديد هو أول مبنى مملوك لشركة طيران غير حكومية في الشرق الأوسط، ومن شأنه أن يخفف الضغط على مطار الكويت الدولي أثناء موسم الصيف الحافل بالازدحام وحركة المسافرين.

يشغل المبنى الجديد مساحة إجمالية تبلغ 4750 متراً مربعاً، ويستوعب 1200 حقيبة سفر كل ساعة كمعدل وسطي.

عملية تسجيل الوصول

يتوافر إثنا عشر كاونتر(شباكاً) للتسجيل على الطابق الأرضي، منهم اثنان مخصصان للمسافرين على درجة رجال الأعمال، ولتسليم أمتعة المسافرين الذين سجلوا صعودهم الطائرة إلكترونياً. وسيتم توفير كاونتر وأجهزة التسجيل الذاتي في مبنى مواقف السيارات والطابق العلوي لمبنى الركاب وذلك لتمكين المسافرين من تسجيل صعود الطائرة بسرعة.

ويشكل المبنى مكاتب جوازات خاصة للهجرة عند المغادرة والوصول، يخضع خلالها كل مسافر للفحص الأمني مرّة واحدة فقط بعد الانتهاء من مراقبة الجوازات. ويتصل مبنى الركاب مباشرة ببوابات طيران الجزيرةB1 و B2 و B3 في مطار الكويت الدولي.

مواقف قصيرة الأجل

يتصل مبنى الركاب بمبنى لمواقف سيارات يتسع لغاية 350 سيارة ويوفر للمسافرين إمكانية دخول المبنى عبر نفق متصل.

مواقف طويلة الأجل: Park & Fly

علاوة على ذلك، بإمكان المسافرين الاستفادة خدمة "Park & Fly" في المبنى الجديد، حيث تتوافر الأماكن المخصصة لتقديم هذه الخدمة في مقر شركة طيران الجزيرة مقابل المطار الأميري، إذ يستطيعون من خلالها إيقاف سياراتهم عبر هذه الخدمة مقابل 2.5 ديناراً كويتياً يومياً، ومن ثم التسجيل وتسليم أمتعتهم، والاستمتاع بالحافلة المخصصة لنقله إلى المبنى الجديد.

خدمة نقل جديدة بالحافلة: Ride & Fly

تعتزم شركة طيران الجزيرة في 22 مايو إطلاق خدمة "Ride & Fly" الجديدة لنقل المسافرين بحافلة من محطات ثابتة منتشرة في الكويت وإيصالهم فوراً إلى مبنى ركاب طيران الجزيرة الجديد.

معلومات حول المبنى الجديد:

المساحة الإجمالية: 4750 متراً مربعاً

يقع بالقرب من طابق وصول المسافرين في مطار الكويت الدولي

بدائل التسجيل: 12 كاونترا لتسجيل الصعود وأجهزة متكاملة لخدمة التسجيل الذاتي

القدرة الاستيعابية السنوية: 2.5 ملايين مسافر

استيعاب حقائب المسافرين: 1200 حقيبة كل ساعة

موقف السيارات: سعته 350 سيارة، متصل بجسر زجاجي مكيّف

فحص أمني واحد عند وصول المسافرين ومغادرتهم

متصل بثلاث بوابات لصعود الطائرة

مع افتتاح مبنى ركاب طيران الجزيرة الجديد، بات بإمكان المسافرين اليوم الاستمتاع بأسعار تنافسية، وجدول رحلات يناسب أوقاتهم، ودقة مواعيد عالية جداً والسفر إلى 26 وجهة في الشرق الأوسط والهند وأوروبا.