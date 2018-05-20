الصفاة للإستثمار تعين احمد أبوزيد رئيسا تنفيذيا

أحمد فتحي أبوزيد

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 14:02 20/05/2018 حدث بتاريخ: 14:05 20/05/2018

أعلنت شركة الصفاة للإستثمار بأنها عينت أحمد فتحي أبوزيد كرئيساً تنفيذيا جديدا للشركة وذلك أعتباراً من 15 مايو 2018 خلفاً للرئيس التنفيذي السابق عبد المحسن سليمان المشعان الذي تقدم باستقالته لأسباب شخصية.

والجدير بالذكر أن أحمد أبوزيد يمتلك العديد من الخبرات المهنية والعملية التي تؤهله لترؤس الجهاز التنفيذي بالشركة، حيث حاز على درجة البكالوريوس في العلوم الإدارية وإدارة البنوك عام 1994 ثم بدأ مسيرته المهنية بالعمل في القطاع المصرفي لدى البنك التجاري الدولي - مصر لمدة تجاوزت تسع سنوات في مجال الإئتمان والتسويق، ومن ثم بإحدى أهم الشركات الكويتية لدى مجموعة شركات محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده حيث تولى وظيفة نائب المدير العام لقطاع التمويل والبنوك لمدة تخطت عشر سنوات، وتولى مؤخراً منصب مستشار الرئيس لتطوير الأعمال لدى شركة الصفاة للإستثمار، وفي عام 2015 تم تعيينه بوظيفة نائب الرئيس التنفيذي للشركة نظير مجهوداته وخبراته القيادية والمتنوعة في شتى المجالات.

وتبارك شركة الصفاة للاستثمار تعيين احمد أبوزيد بمنصبه الجديد متمنين له دوام النجاح والتوفيق في مسيرته المهنية.