الخليج للتأمين: "الصحة" تعلم علم اليقين بعدم امكانية تنفيذ المتطلبات الاضافية والمكلفة لمناقصة (عافية 2)

الخليج للتأمين

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 14:50 15/05/2018 حدث بتاريخ: 14:50 15/05/2018

أوضحت مجموعة الخليج للتأمين أن ما تم تداوله وتناوله مؤخراً في وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل من أخبار بخصوص مشروع عافية للتأمين الصحي للمتقاعدين غير صحيح جملة وتفصيلا، حيث قامت المجموعة بدراسة مناقصة المشروع بعناية فائقة حرصا على مصلحة الشركة ومساهميها للوصول الى التسعير العادل لقيمة المناقصة وفقاً للمعايير الفنية والاكتوارية .

وقالت الشركة في بيان صحفي أنها تعاونت الشركة مع كبرى شركات إعادة التأمين العالمية المتخصصة من أجل الوصول الى التكلفة الحقيقية اعتمادا على خبرتها السابقة لمشروع عافية وفقا للإحصائيات والأرقام المتوفرة لديها بالإضافة الى التغطيات الجديدة التي تمت اضافتها بالمناقصة الجديدة (عافية 2) والتي هي مكلفة جدا بطبيعتها، آخذين بعين الاعتبار أهمية هذا المشروع الوطني الذي يخدم شريحة مهمة من المجتمع الكويتي.

وأضافت "حرصا منّا على هذا المشروع الوطني وتطبيقا لمبدأ الشفافية فإن مجموعة الخليج للتأمين تأسف لعدم قيام وزارة الصحة بإلغاء المناقصة عند فض المظاريف ومعرفة الأسعار لأنها تعلم علم اليقين بعدم إمكانية تنفيذ المتطلبات الإضافية الجديدة والمكلفة للمناقصة الجديدة (عافية 2)".

وشددا المجموعة على أنها سخرت كل امكانياتها الفنية والمالية من أجل إنجاح المشروع خلال الفترة الماضية مما كان له الأثر الإيجابي عليه، سوف تقوم مجموعة الخليج للتأمين باتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمحافظة على سمعتها اتجاه أي شائعات وأخبار كاذبة ومغلوطة يتم تداولها بحق المجموعة.