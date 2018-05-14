"زين" الشريك البلاتيني لحملة #حجرة_ورقة_قلم الإنسانية

الروضان تتوسط مسؤولي NEST وشركاء الحملة

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 13:51 14/05/2018 حدث بتاريخ: 13:52 14/05/2018

أعلنت زين الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة في الكويت عن شراكتها البلاتينية لحملة #حجرة_ورقة_قلم الخيرية التعليمية، والتي تُنظّمها مجموعة NEST لرعاية وتعليم الأطفال في مجمع الأڤنيوز في الفترة من 10 – 24 مايو الجاري بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي وجمعية العون المباشر وبحضور الرئيس التنفيذي لشركة زين الكويت إيمان الروضان.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن شراكتها البلاتينية لهذه الحملة أتت في إطار استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، وبالأخص اتجاه دعم المشاريع ذات الطابع الإنساني والتعليمي، والتي تهدف بشكل مستمر إلى الارتقاء بالقطاع التعليمي وتنميته والمساهمة في حل التحديات التي تواجهه سواء على المستويين المحلّي والعالمي، فالشركة تعتبر التعليم من أهم أولوياتها لما له من دور كبير في بناء المستقبل.

وبينت زين أن حملة #حجرة_ورقة_قلم تهدف إلى جمع التبرعات لصالح بناء ثلاث مدارس في جمهورية تشاد، والتي ستقوم بخدمة 820 طالباً وطالبة، وتتمحور فكرة الحملة حول توظيف وسائل التكنولوجيا الحديثة لجذب وتوعية المتبرعين حول أهداف الحملة، بحيث يقوم المتبرع بزيارة الجناح الخاص بالحملة في مجمع الأڤنيوز الذي تم تصميمه ليحاكي البيئة المعيشية الصعبة التي يعاني منها أطفال تشاد، ويقوم بلبس نظارة مزوّدة بتقنية الواقع الافتراضي VR ليرى بنفسه الأوضاع الصعبة والتحديات التي يواجهها الأطفال في تشاد للحصول على العلم، مما يُضفي قيمة إنسانية ويُحفّز الزائر على التبرع لصالح الحملة وتوفير بيئة تعليمية أفضل لمن هم في أمس الحاجة لها.

وأشارت الشركة إلى أنها تفخر بالرصيد الزاخر من البرامج والمشاريع الإنسانية التي تدعمها، وذلك عن طريق الشراكات الاستراتيجية التي تعقدها مع العديد من الجهات والمؤسسات التي تتبنّى مختلف الأعمال الإنسانية، ومنها مجموعة NEST لرعاية وتعليم الأطفال وجمعية الهلال الأحمر الكويتي وغيرها من المؤسسات غير الربحية والجهات الحكومية والمنظمات العالمية.

وأضافت زين أن أحدث إسهاماتها في المجالات الإنسانية كانت رعايتها الاستراتيجية لحملة التوعية بحقوق العمالة المنزلية "سقف واحد" بالتعاون مع مُنظّمة الخط الإنساني وجمعية العمل الاجتماعي وبالشراكة مع وزارة الداخلية، حيث أتت مُشاركتها بهدف حفظ حقوق أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم وتحقيق مبادئ التكافل بينهم، مؤكدةً أنها ستظل ملتزمة في تعزيز جسور اتصالاتها مع المجتمع الذي تعمل فيه.

يذكر أن مجموعة NEST لرعاية وتعليم أطفال اليوم هي مجموعة خيرية مكرسة لمساعدة الأطفال الفقراء دولياً ومحلياً، حيث تهدف إلى توفير الموارد التعليمية المناسبة لأولئك الذين لا يستطيعون إعالة أنفسهم، وقد تم تأسيسها في العام 2013 كمنظمة سريعة النمو مبنية على أهداف متعددة والعديد من المتطوعين الشغوفين، وهي تتكون من الدكاترة، الطلاب، الاساتذة والأعضاء الفاعلين في المجتمع ومقرها في الكويت، ومتحدية بشغف إعطاء التعليم الأساسي وموارد العلم لمدارس حول العالم، وهي تفخر بالعمل تحت رعاية الهلال الأحمر الكويتي.

وتفخر زين برصيدها الزاخر من الإسهامات في المجالات الخيرية، حيث تندرج هذه الشراكة من ضمن إسهامات زين في مختلف المجالات الخيرية والإنسانية منذ نشأتها، وهي تعتمد على برامجها للمسؤولية الاجتماعية لتعكس توجهها والتزامها القوي نحو مجالات العمل الخيري.