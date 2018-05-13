الامارات تعلن عن استثمارات نفطية جديدة بنحو 45 مليار دولار

الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية سلطان بن أحمد الجابر

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 19:02 13/05/2018 حدث بتاريخ: 19:02 13/05/2018

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" الأحد عزمها استثمار 165 مليار درهم (نحو 45 مليار دولار) على مدى السنوات الخمس المقبلة لتوسعة عمليات التكرير في مجمع الرويس الذي يضم أحد اكبر مصافي النفط في العالم.

وقال سلطان أحمد الجابر وزير الدولة الاماراتي والرئيس التنفيذي للشركة ان المشروع الضخم سيزيد قدرة المجمع على التكرير بنحو 65 بالمئة لتصل الى 1,5 مليون برميل في اليوم بحلول 2025.

كما يتضمن البرنامج خطة لبناء واحدة من أكبر كسّارات المواد الخام في العالم، ما يزيد الطاقة الإنتاجية للبتروكيماويات من المجمع من 4,5 مليون طن سنوياً في 2016 إلى 14,4 مليون طن سنوياً بحلول 2025.

وتنتج الامارات 2,8 مليون برميل من النفط يوميا، وتقدّر احتياطاتها بنحو 100 مليار برميل. وهي رابع أكبر منتجي منظمة الدول المصدرة "اوبك"، والثامنة على مستوى العالم.

وتخطط الامارات لزيادة قدراتها الانتاجية هذا العام من 3,2 ملايين برميل في اليوم الى 3,5 ملايين بنهاية عام 2018.

وأبوظبي، عاصمة دولة الامارات العربية المتحدة، هي أغنى الامارات السبع. وتملك ابوظبي اكثر من 90 بالمئة من احتياطي النفط الخام الاماراتي الذي يقدر بـ98 مليار برميل.

وكانت أبوظبي أعلنت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عن استثمارات اخرى في قطاع النفط بأكثر من 100 مليار دولار.