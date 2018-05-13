مشاريع الكويت: 5.64 مليون دينار أرباح الربع الأول من 2018 بنسبة نمو 11 بالمئة

الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في شركة المشاريع طارق عبدالسلام

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 15:53 13/05/2018 حدث بتاريخ: 15:58 13/05/2018

أعلنت شركة مشاريع الكويت (القابضة) اليوم عن تحقيق صافي ربح بقيمة 5.64 مليون دينار كويتي (18.8 مليون دولار أمريكي) أو 1.53 فلس (0.51 سنت أمريكي) للسهم الواحد خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2018 بارتفاع نسبته 11 في المائة بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي التي تم خلالها تحقيق ربح بقيمة 5.07 مليون دينار كويتي (16.9 مليون دولار أمريكي).

وبلغت الأرباح التشغيلية للشركة قبل المخصصات خلال الربع الأول من العام 23.5 مليون دينار كويتي (78.4 مليون دولار أمريكي) بالمقارنة مع 23.6 مليون دينار كويتي (78.7 مليون دولار أمريكي) في الربع الأول من عام 2017.

وحققت الإيرادات الإجمالية من العمليات في الربع الأول من العام ارتفاعاً بنسبة 13 بالمائة لتصل إلى 171 مليون دينار كويتي (570.5 مليون دولار أمريكي) بالمقارنة مع 151.5 مليون دينار كويتي (505.4 مليون دولار أمريكي) خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ مجموع الأصول المجمّعة في الربع الأول من العام 9.8 مليار دينار كويتي (32.7 مليار دولار أمريكي) بالمقارنة مع 10.3 مليار دينار كويتي (34.4 مليار دولار أمريكي) كما في نهاية عام 2017.

وفي معرض تعليقه على هذه النتائج قال الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في شركة المشاريع طارق عبدالسلام "توقعنا خلال منتدى الشفافية الذي عقدناه مؤخراً استمرار العوامل الخارجية الصعبة، مثل المنافسة وبيئة التشغيل الضعيفة في المنطقة، في التأثير على أدائنا هذا العام. يعكس الأداء الإيجابي في الربع الأول من العام العمليات السليمة للمجموعة وذلك في الوقت الذي نعتقد فيه أن محفظتنا المتنوعة وسياسات إدارة المخاطر الحكيمة التي اتبعناها على مدار السنوات الماضية وتبسيط العمليات الداخلية ستساعدنا على الاستمرار في المضي قدماً هذا العام".