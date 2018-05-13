"جلوبل توزع 32 مليون دولار أمريكي لعملائها المستثمرين في صندوق الملكية الخاصة "جي أم أف أي

جلوبل

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 13:08 13/05/2018 حدث بتاريخ: 13:25 13/05/2018

أعلن بيت الاستثمار العالمي (جلوبل)، شركة إدارة أصول واستثمارات مصرفية إقليمية تتخذ من الكويت مقراً لها وتتواجد في أسواق المال الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن توزيع مبلغ 32 مليون دولار أمريكي لعملائه المستثمرين في صندوق الملكية الخاصة "جي أم أف أي" المدار من قبل ذراع إدارة الأصول البديلة جلوبل كابيتال مانجمنت.

هذه التوزيعات، والتي تمثل 14 في المائة من القيمة الصاقية لأصول الصندوق، هي نتيجة تخارجات ناجحة من شركتين تدار بشكل فعال من قبل فريق إدارة أصول الملكية الخاصة بالتعاون مع مساهمين آخرين. التخارج الأول كان من بنك التمويل الآسيوي، وهو بنك تجاري في ماليزيا، والتخارج الثاني من شركة بندار للتجارة والاستثمار وهي شركة تمويل استهلاكية رائدة في الأردن.

وعلق سليمان محمد الشاهين الربيّع، نائب الرئيس التنفيذي لبيت الاستثمار العالمي (جلوبل) والشريك المدير في جلوبل كابيتال مانجمنت قائلا: "نواصل التزامنا تجاه عملائنا حيث تأتي هذه التوزيعات في أوقات صعبة تمر بها أسواق رأس المال الإقليمية التي تشهد سيولة منخفضة وبيئة أعمال صعبة. لقد بذلنا جهوداً كبيرة لخلق القيمة في هذه الشركات من خلال العمل عن كثب مع الإدارة والمساهمين الآخرين. نحن فخورون باستمرار صناديق الملكية الخاصة التي تديرها جلوبل في خلق القيمة والتخارجات بنجاح مما يساهم في توفير السيولة بصفة مستمرة لعملائنا منذ تأسيسها."

وعلق زاكير رزفي، الشريك في جلوبل كابيتال مانجمنت قائلا: "من خلال المشاركة الفعالة واستراتيجيات خلق القيمة، تمكنا من تنمية الشركات التي يستثمر فيها الصنددوق وتحسين مستوى الأرباح التشغيلية. وقد تم التخارج من الشركتين بمضاعفات تنافسية مستفيدين من التوقيت المناسب واستراتيجيات التخارج الفعالة التي يتبعها الفريق."

بهذه التوزيعات، يرتفع إجمالي المبالغ الموزعة على العملاء المستثمرين في الصندوق إلى 141 مليون دولار أمريكي كما يرتفع إجمالي المبالغ الموزعة من قبل الفريق إلى 612 مليون دولار أمريكي لمستثمري صناديق الملكية الخاصة منذ التأسيس. وشهدت صناديق الملكية الخاصة التي تديرها جلوبل تحولاً ناجحاً في الأعمال الأساسية للعديد من استثماراتها الرئيسية مما جعل معظم الشركات التي تستثمر بها تعود إلى مسار النمو الإيجابي. وقد أدار فريق الملكية الخاصة في جلوبل 45 عملية تخارج منذ التأسيس و 34 عملية تخارج منذ العام 2009.

تجدر الإشارة إلى أن صندوق "جي أم أف أي" هو صندوق تأسس في غيرنسي ويستثمر في محفظة متنوعة من أصول القطاع المالي وغير المالي وتتركز بشكل أساسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما في ذلك تركيا.