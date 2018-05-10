البحرين تدشن صندوقا للطاقة بقيمة مليار دولار

وزير النفط البحريني الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 19:21 10/05/2018 حدث بتاريخ: 19:22 10/05/2018

قال وزير النفط البحريني الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة يوم الخميس إن حكومة البحرين دشنت صندوقا للطاقة يهدف لجمع مليار دولار من مستثمرين محليين وإقليميين ودوليين لتطوير أصول الطاقة في المملكة.

ووفقا لبيان الوزير فإن صندوق البحرين للطاقة سيتلقى رأسماله المبدئي من كيانات محلية من بينها الشركة القابضة للنفط والغاز، ذراع الاستثمار للهيئة الوطنية للنفط والغاز، ومن بنكي الاستثمار أصول وسيكو.

وقال البيان إن الصندوق سيستثمر في مجموعة من مشاريع الطاقة في قطاعات التكرير والانتاج بما في ذلك عمليات التطوير في حقول النفط والغاز المكتشفة حديثا.

وفي أبريل نيسان أعلنت البحرين عن أكبر كشف نفطي في المملكة، يقدر بأنه يحتوي على ما لا يقل عن 80 مليار برميل من النفط الخفيف والغاز المصاحب، قبالة ساحلها الغربي.

وجنت البحرين العام الماضي 4.5 مليار دولار من إيرادات النفط والغاز وسجلت عجزا في الميزانية بلغ 2.7 مليار دولار.

والبحرين منتج خليجي صغير للنفط خارج منظمة أوبك ولديها احتياطيات مؤكدة من الخام تبلغ حوالي 124.6 مليون برميل. وتحصل على إيراداتها النفطية من حقلين: حقل البحرين البري، وحقل أبو سعفة البحري الذي تتقاسمه مع السعودية.