بنك الكويت الوطني يطلق خدمة المحادثة المرئية مع لغة الإشارة

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 16:06 09/05/2018 حدث بتاريخ: 16:07 09/05/2018

في إطار مبادراته السّباقة المستمرة لرفع مستوى أداء خدمة العملاء وطرح المنتجات والخدمات الجديدة والقيَمة، أطلق بنك الكويت الوطني خدمة المحادثة عبر الفيديو (Video Chat) الأولى على مستوى المنطقة.

تتيح الخدمة الجديدة لعملاء "الوطني" إجراء مكالمة وجهاً لوجه مع موظفي الخدمة في البنك على مدار سبعة أيام في الأسبوع من الساعة 9 صباحاً وحتى الـ 11 مساءً (بتوقيت الكويت)، وذلك إما عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني NBK.com، أو استخدام تطبيق الوطني عبر الموبايل.

وتساعد الخدمة الجديدة في تحسين الخدمات المصرفية للعملاء بما فيهم ذوي الاحتياجات السمعية الخاصة الذين بات باستطاعتهم الآن إجراء المحادثة مع مسؤولي الخدمة المدربين على لغة الإشارة.

تعقيباً على الخدمة، قالت مدير إدارة القنوات الرقمية في مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني أسيل الجسار " نسعى دائماً إلى تطوير خدماتنا المقدمة بشكل مستمر، حيث قمنا برفع مستوى خدماتنا من خلال إضافة منصة اتصالات جديدة ومتطورة لتلبي احتياجات العملاء، وذلك مع مراعة عنصري الأمان والسرية".

وأضافت "لقد أخذنا بعين الاعتبار أيضاً العملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة من الناحية السمعية، حيث قمنا بتدريب موظفي الخدمة لدينا على لغة الإشارة. وبهذه الطريقة، يواصل بنك الكويت الوطني الاستفادة من التكنولوجيا لتقديم أفضل وأنسب الخدمات المصرفية في المنطقة".

ويتوافر موظفو خدمة "الوطني للمحادثة عبر الفيديو" لمساعدة جميع عملاء البنك والإجابة عن تساؤلاتهم حول المنتجات والخدمات والمزايا والعروض المصرفية التي يقدمها البنك. وللاستفادة من خدمة الفيديو الجديدة ما على العملاء إلا أن يستخدموا هاتفاً ذكياً أو كمبيوتراً مزوداً بكاميرا ومتصلاً بالإنترنت. ولإطلاق الخدمة، يمكن بكل بساطة زيارة الموقع الإلكتروني للبنك NBK.com أو تحميل تطبيق الوطني عبر الموبايل واختيار خدمة المحادثة عبر الفيديو.

هذا وقد أضافت الجسار قائلة:" يمضي بنك الكويت الوطني قدماً نحو تقديم المساعدة لعملائه أينما كانوا. وتتيح المحادثة المرئية للعملاء التحدث مع ممثل الخدمة من حاسوبهم أو هاتفهم النقال من خلال بضع نقرات بسيطة فقط".

وتمثل المحادثة المرئية التفاعلية اتجاهاً مستقبلياً في مجال الخدمات المصرفية حول العالم، حيث سيصبح بإمكان موظفي خدمة الفيديو إجراء المعاملات الأساسية وتقديم الخدمات والمعلومات المتعلقة بمجموعة المنتجات التي يقدمها بنك الكويت الوطني. بالإضافة إلى ما سبق، توفر هذه الخدمة المصرفية طريقة جديدة لدعم العملاء، مما يجعل المعاملات المصرفية بسيطة وسرية وآمنة للجميع.

للحصول على مزيد من المعلومات حول الخدمة المميزة الجديدة، يمكنكم زيارة موقع NBK.com.