هيئة أسواق المال تشارك في الاجتماع الثالث والاربعون للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 12:36 09/05/2018 حدث بتاريخ: 12:36 09/05/2018

شارك وفد هيئة أسواق المال في المؤتمر السنوي الثالث والأربعين للمنظمة الدولية (IOSCO)، في بودابست خلال الفترة ما بين 7 و11 مايو 2018. يعتبر هذا الحدث الدولي فرصة ممتازة لمناقشة القضايا الأكثر إلحاحًا على المستوى المالي والتنظيمي والإشرافي، ويقدم المؤتمر السنوي برنامجًا احترافيًا لمدة خمسة أيام (من الاثنين إلى الجمعة)، بدءاً باجتماعات أعضاء IOSCO في الأيام الثلاثة الأولى، يليها مؤتمر عام يستمر لمدة يومين، حيث يتم الترحيب بممثلي القطاع المالي بأكمله. ويشارك العديد من خبراء الأوراق المالية وخبراء أسواق رأس المال، حيث يجتمع أعضاء IOSCO كل عام في المؤتمر السنوي لمناقشة القضايا المهمة المتعلقة بالأوراق المالية العالمية والأسواق الآجلة.

وقد ترأس وفد الهيئة مشعل مساعد العصيمي -نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال – المدير التنفيذي بالإنابة و عبد الرحمن محمود محمد – مدير مكتب العلاقات الدولية و مؤيد عدنان الشخص- مدير مكتب المدير التنفيذي و فواز بدر بورسلي - مدير إدارة الدراسات وتنمية أسواق المال بالتكليف و أنوار جاسم المضف - مدير إدارة الرقابة المكتبية بالتكليف.

وتعتبر هذه المشاركة الأولى للهيئة بعد انتخاب مشعل العصيمي نائب رئيس اللجنة الاقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط (AMERC) وبناء على ذلك الانجاز أصبح عضواً في مجلس إدارة المنظمة للعامين المقبلين، وبموجبه دولة الكويت انظمت إلى مجلس إدارة المنظمة الذي تنتمي لعضويته 34 دولة من ذات الاقتصادات الكبرى في العالم لتصبح دولة الكويت الثالثة عربياً في عضوية مجلس إدارة هذه المنظمة مع كل من مصر والامارات العربية المتحدة.

وجاءت مشاركة وفد هيئة أسواق المال من خلال حضور عدة اجتماعات للجان المختلفة والمشاركة في ورش العمل، ففي اجتماع اللجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الاوسط (AMERC) شارك مشعل العصيمي بصفته نائب رئيس اللجنة الحالي، ومن ثم طرحت مواضيع النقاش والتي سلطت الضوء على عدة مواضيع منها حماية المعلومات، المخاطر المتعلقة بالعملات الرقمية والتكنلوجيا الماليةFintech) ) ، كما تم الإعلان عن استضافة هيئة أسواق المال في دولة الكويت للاجتماع القادم للجنة الإقليمية لمنظمة أفريقيا والشرق الأوسط .

بينما ناقش اجتماع لجنة النمو والأسواق الناشئة GEMC التدابير المحددة لأمن المعلومات الالكترونية في الأسواق الناشئة والمسائل المتعلقة بتبادل المعلومات وبناء القدرات وخصوصية البيانات المتداولة. حيث قدم الأمين العام للآيسكو معلومات حديثة عن الآثار المترتبة على لائحة حماية البيانات العامة وذلك تزامنا مع دخول تلك اللائحة للاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في مايو 2018، كما عرضت جهود الآيسكو في إيجاد طريقة مشتركة للتعامل مع حماية البيانات الخاصة، بالإضافة الى عرض توفير مبادرات لدعم أكبر لأعضاء الأسواق الناشئة وتعزيز التعاون بين الهيئات التنظيمية من خلال تشكيل منصة لمشاركة البيانات لأعضاء لجنة النمو والأسواق الناشئة.

هذا وقد قدم رئيس الهيئة الوطنية للأوراق المالية الأرجنتينيةCNV وأمانة السر في منظمة الايسكو تحديثًا عن منصة مشاركة البيانات ، ويسعى للحصول على تعليقات الأعضاء بعد إطلاق المرحلة 1 في تاريخ 19 مارس 2018.

أما فيما يخص لجنة الرؤساء Presidents Committee فقد ناقشت عدة مواضيع ذات أهيمه بالغة في المنظمة ومنها الاتي:

إدارة الأصول ومبادئ إدارة مخاطر السيولة التي صدرت في وقت سابق من هذا العام والعمل الجاري بشأن الرافعة المالية. بالإضافة الى العمل على زيادة الشفافية والمعلومات الخاصة بأسواق السندات الثانوية للشركات والمتاحة لكل من الجهات الرقابية والجمهور.

جهود الآيسكو للعمل من خلال فريق عمل Cyber ​​Task على إدارة مخاطر الإنترنت.

الآليات التي قامت الآيكسو بالعمل عليها والتي تستخدمها في مقار التداول لإدارة التقلبات الشديدة للأسواق وحفظ التداول المنظم.

الجهود التي تبذلها الآيسكو، جنبا إلى جنب مع لجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق (CPMI)، لمعالجة مرونة البنى التحتية للسوق المالية، لا سيما المتعلقة بالوسيط المقابل المركزي (CCPs).

بالإضافة الى مناقشة الثغرات في البيانات وتبادل المعلومات وطرق حماية المستثمر.

كما اجتمع مجلس إدارة الايسكو بتشكيله الجديد وناقش جدول الأعمال المعروض عليه واتخذ القرارات المناسبة له.

وتأتي مشاركة هيئة أسواق المال في هذا الاجتماع لتستكمل تعزيز حضور دولة الكويت في كافة المنظمات الدولية والذي ستساهم في تبادل العديد من الخبرات والزيارات والمعلومات مع الدول الأعضاء لتطوير سوق المال بالإضافة الى تحسين حماية المستثمرين واستقطابهم والارتقاء بمستوى الرقابة بما يحقق أعلى مستويات النزاهة والعدالة والشفافية. وتأكيدا على استمرار الجهود المبذولة من هيئة أسواق المال في العمل والسعي لتعزيز فاعلية دورها في منظمة الأيسكو لتكون عضواً فاعلاً في المنظمة.

وتجدر الاشارة الى ان (الايسكو) انشأت عام 1983 وتضم في عضويتها نحو 95 في المئة من الأسواق المالية في العالم ونحو 125 جهة رقابية و90 مشاركاً من بورصات ومنظمات إقليمية ودولية، وتعد أرفع منظمة مهنية دولية في مجال الرقابة والإشراف على أسواق المال فهي الهيئة الدولية التي تجمع منظمي الأوراق المالية في العالم ويتم الاعتراف بها كأداة قياسية عالمية لقطاع الأوراق المالية ، وتقومIOSCO بتطوير وتطبيق وتعزيز الالتزام بالمعايير المعترف بها دوليًا لتنظيم الأوراق المالية ، كما تعمل بشكل مكثف مع مجموعة العشرين ومجلس الاستقرار المالي (FSB) على جدول أعمال الإصلاح التنظيمي العالمي، حيث تهدف الى تعزيز الصلاحيات الرقابية والإشرافية لهيئات أسواق المال كما تساهم في الكشف عن الجرائم المالية ومكافحتها ومجالات التعاون في التدريب وتبادل الزيارات والمعلومات إضافة الى تحسين حماية المستثمرين واستقطابهم والارتقاء بمستوى الرقابة بما يحقق أعلى مستويات النزاهة والعدالة والشفافية.