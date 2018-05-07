بنك برقان يحقق 20.4 مليون دينار في الربع الأول من عام 2018 بنسبة نمو 14 بالمئة

بنك برقان

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 16:04 07/05/2018 حدث بتاريخ: 16:12 07/05/2018

أعلنت مجموعة بنك برقان اليوم عن أرباح الربع الأول من العام المالي 2018. حيث أظهرت النتائج للفترة المنتهية في 31 مارس 2018 قدرات تشغيلية وكفاءات قوية. فقد نما صافي الدخل في الربع الأول لعام 2018 بنسبة 14٪ ليصل إلى 20.4 مليون د.ك. (68 مليون دولار أمريكي) بينما نمت ربحية السهم على أساس سنوي بنسبة 20٪ لتصل إلى 6.6 فلس.

وخلال الربع الأول من عام 2018 ومقارنة بنفس الفترة من عام 2017 ، نمت الايرادات التشغيلية بنسبة 8 ٪ ليصل إلى 60.5 مليون دينار كويتي(201.7 مليون دولار أمريكي). وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات بنسبة 12٪ لتصل إلى 32.5 مليون دينار كويتي (108 مليون دولار أمريكي). وسجلت المجموعة تحسن ملحوظ بجودة الأصول المقاسة بنسبة القروض المتعثرة (NPL) إلى إجمالي القروض، فبالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2017 ، انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض إلى 2.7٪ وانخفضت نسبة القروض المتعثرة صافي الضمانات إلى 0.7٪.

من جانبه ، قال ماجد عيسى العجيل ، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك برقان":تواصل مجموعة بنك برقان تقديم أداء جيد بفضل القدرات التشغيلية القوية، ومزايا التنوع، وتعزيز رأس المال من أجل تحقيق التوازن الصحيح بين المخاطر والعوائد".

"وبشكل متواصل، أدى التركيز على الأرباح عالية الجودة والتي مكنتها قدراتنا التشغيلية القوية والكفاءات على مستوى المجموعة إلى تحقيق نمو جيد بنسبة 8٪. فبينما كان نمو الائتمان في السوق متواضعًا في الربع الأول من عام 2018، ارتفع صافي دخل الفوائد بنسبة 20٪ تقريبًا مقارنة بالربع الأول من عام2017 . "

"هذا ويستمر بنك برقان بقطف ثمار استراتيجية التنوع فباتت العمليات الدولية تساهم بنسبة 47٪ من الإيرادات التشغيلية مما ساعدنا على تحقيق توزيع جيد للمخاطر وتنويع لمصادر الدخل، بالإضافة إلى التمتع بحضور قوي في الأسواق الأسرع نموا. إن جميع المصارف التابعة لنا تتمتع بمعدلات نمو وربحية ممتازة ".

"أما بالنسبة لرأس المال، فقد قام فريق الإدارة التنفيذية لدينا بتنفيذ محكم لخطة تعزيز رأس المال والتي جنبتنا زيادة رأس المال وتخفيض العوائد للمساهمين طوال السنوات الثلاث الماضية ، ومكنتنا من أن نكون متمركزين على الدوام في مركز تنافسي عالي بين أقراننا في الكويت، حيث تمكنا من منح عوائد للمساهمين بأرقام مزدوجة تنافسية باستمرار مما يثبت أننا قد أحكمنا إدارة رأسمالنا وبشكل جيد جدا، وبلغت نسبة كفاية رأس المال لدينا 16.6٪ للفترة المنتهية في 31 مارس 2018 "

"نيابة عن مجلس الإدارة، أغتنم هذه الفرصة لأشكر عملاءنا ومساهمينا على ثقتهم في قدراتنا وأيضا أتوجه بالشكر للجهات الرقابية وعلى رأسها بنك الكويت المركزي، لدعمهم المستمر لنا. كما أود أن أشكر فريق الإدارة التنفيذية على قيادتهم الحكيمة وتفانيهم وتنفيذهم الممتاز للاستراتيجية ، وأخص بالشكر موظفينا لدعمهم المستمر والتزامهم ". اختتم العجيل.

تشمل البيانات المالية المجمعة نتائج عمليات المجموعة في الكويت وحصتها من مصارفها و شركاتها الإقليمية التابعة، وهي بنك برقان - تركيا ، بنك الخليج الجزائر ، بنك بغداد ، بنك تونس العالمي هذا وتمتلك مجموعة بنك برقان واحدة من أكبر شبكات الفروع الإقليمية مع أكثر من 180 فرعاً في الكويت، تركيا، الجزائر، العراق، تونس، لبنان، ومكتب تمثيلي في دبي-الإمارات العربية المتحدة.