بنك الخليج يؤكد على أهمية التكنولوجيا والابتكار من خلال مؤتمر إيكو

الصالح متحدثاً خلال المؤتمر

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 13:41 07/05/2018 حدث بتاريخ: 13:42 07/05/2018

تأكيداً على دوره الريادي في تطبيق تكنولوجيا البلوك تشين، استعرض بنك الخليج خدمة "وايز" الاستثمارية، من خلال مؤتمر إيكو 2018، الذي نظمته شركة ايست تشين تحت عنوان "عصر التنوير التكنولوجي الحديث"، وأقيمت فعالياته يومي 2 و3 مايو الجاري بحديقة الشهيد.

وقد ألقى المؤتمر الضوء على هذه التقنية المتطورة مؤكداً على أهميتها بالنسبة للقطاعات المختلفة، وعلى اللوائح والقوانين ذات الصلة مبيناً كيف يمكن للشركات التحضير لثورة البلوك تشين الوشيكة.

وخلال المؤتمر كذلك، ناقش طارق الصالح، مساعد مدير عام إدارة الاستثمار لدى بنك الخليج القضايا المتعلقة بالتكنولوجيا المالية والمستشار الآلي في المنطقة، كما تناول كيفية تأثير تقنية البلوك تشين على إدارة الأصول.

وبدوره علق طارق الصالح على هذه التقنية الحديثة قائلاً: "تعمل تكنولوجيا البلوك تشين على تقليص المهام والأدوار التي لا حاجة لها، وكذلك خفض النفقات التشغيلية، إلى جانب تعزيز تجربة العميل. ليس من المرجح ان تحل هذه التقنية الحديثة محل الأنظمة الحالية بالكامل ولكنها قد تستخدم في تشكيل بنية تحتية صلبة سواء للأسواق أو المنتجات "

وقد استعرض الصالح كذلك خدمة "وايز" الاستثمارية الإلكترونية الأولى من نوعها في الكويت، والتي تم إطلاقها في سبتمبر 2017، وهي خدمة إدارة المحافظ الاستثمارية للعملاء الأثرياء والتي تساعدهم على تنويع استثماراتهم والاستثمار في الأسواق الدولية بطريقة سهلة وشفافة وفعالة من حيث التكلفة.

واستطرد الصالح قائلاً: "توفر خدمة "وايز" محافظ استثمارية متنوعة وفقاً للأهداف الاستثمارية الخاصة بكل عميل، وفترة الاستثمار، إلى جانب القدرة والاستعداد لتحمل المخاطر. كما تمنح خدمة "وايز" العملاء إمكانية الاطلاع على المحفظة الاستثمارية في أي وقت وفي أي مكان من خلال الخدمات المصرفية الإلكترونية أو تطبيق الهواتف الذكية، بشكل يتسم بالسهولة والأمان، وبدون تكلفة، أما بالنسبة لرسوم إدارة المحفظة فهي تدفع سنوياً"

وقد جمع مؤتمر ايكو شخصيات من جميع أنحاء العالم لمناقشة الفرص والإمكانيات الحديثة التي تقدمها التكنولوجيا، كما وفر للمشاركين به فرصة لمناقشة تقنيات البلوك تشين مع المعنيين بها حول العالم. وقد شكل المؤتمر كذلك منصة تعليمية تهدف نحو رفع الوعي بأحدث التطورات والتحديات الخاصة بالقطاع وبهذه التكنولوجيا تحديداً.

للمزيد من المعلومات حول خدمة "وايز" الاستثمارية وأي من خدمات ومنتجات بنك الخليج، يرجى زيارة أحد فروع البنك البالغ عددها 57 فرعاً أو الاتصال بمركز خدمة العملاء على الرقم 1805805. كما يمكن للعملاء زيارة موقع البنك الثنائي اللغة www.e-gulfbank.com، أو متابعة قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنك.