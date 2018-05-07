وفرة العقارية تستثمر في"جزيرة الريم أبوظبي" بمشروع ضخم سكني وتجاري

البرج التجاري بخدمات متميزة تلبي طموح كبريات الشركات الرائدة

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 13:30 07/05/2018 حدث بتاريخ: 13:30 07/05/2018

أعلنت شركة وفرة العقارية عن دخول الشركة في استثمار عقاري ضخم في إمارة أبوظبي ضمن مشاريع جزيرة الريم وذلك تطبيقا لاستراتيجية الشركة الهادفة نحو تنويع الأسواق التي تتواجد فيها بما يحقق التوازن الاستثماري في المشاريع العقارية بمختلف قطاعاتها وتماشيا مع حاجة الدولة والسوق الذي يتواجد فيه المشروع .

وكشف خالد الفضالة رئيس مجلس إدارة شركة وفرة العقارية عن أن استثمار "وفرة " في جزيرة الريم سيكون عبارة عن مشروعين أحدهما سكني والآخر تجاري ، حيث تتميز الإمارة بطلب كبير ومرتفع على المشاريع ذات الجودة العالية سواء للقطاع السكني أو التجاري نتيجة الانفتاح الاقتصادي وآفاق النمو المتوقعة إضافة إلى قوة استقرار وثبات النشاط التجاري في أبوظبي .

أما عن تفاصيل المشروع فإنه يحتوي على برج سكني فاخر سيكون أيقونة وتحفة معمارية عصرية وسيتم تشييده على مساحة 4151 متر مربع بإجمالي مساحة تأجيرية 39270 متر مربع وسيتكون من 34 طابق ويضم 283 وحدة سكنية ، فضلا عن أن البرج سيحتوي على مزيج من التصاميم للوحدات السكنية ما بين غرفة واحدة وغرفتين وثلاث غرف بجانب مواقف سيارات متعددة الطوابق تتسع لـ 445 موقف ومسبح وصالة رياضية حديثة وحدائق طبيعية لضمان رفاهية السكان .

أما عن مشروع البرج التجاري فأوضح الفضالة انه تم تشيده على مساحة 7147 متر مربع بإجمالي مساحة تأجيرية تبلغ 24780 متر مربع موزعة على 6 طوابق نموذجية للتأجير كمكاتب بالإضافة الى 4 طوابق سفلية مواقف للسيارات تتسع لنحو 896 سيارة ، فضلا عن احتواء المشروع على سطح خارجي يتميز بوجود مساحات خضراء طبيعية وكذلك ساحة خارجية برؤية خلابة .

وكشف الفضالة عن أن الشركة وفق الخطة قد انتهت من مشرع البرج التجاري وجاري العمل على تأجيره فيما مشروع البرج السكني يتم العمل فيه على قدم وساق ليكون متاحا للتأجير أيضا خلال الفترة المقبلة .

وأكد على أن وفرة مهتمة بأسواق الخليج التي تتميز بالاستقرار والعديد من الفرص عالية الجدوى في القطاع العقاري ، حيث تراقب وتدرس مختلف الأسواق وحاجتها لتحديد طبيعة المشروع الذي يتم الدخول فيه .

وتسهم وفرة العقارية بهذه المشاريع بتطوير السوق العقاري بمنطقة الخليج نتيجة البصمة المتميزة التي تضفيها على مشاريعها والجودة العالية لخدماتها ، كما تحقق في ذات الوقت عوائد استثمارية جيدة لمحفظتها العقارية ، التي ترتكز على التنوع والانتشار في الأسواق الواعدة قليلة المخاطر .