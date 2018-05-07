⁨ ورشة عمل شركة الوطني للاستثمار بالتعاون مع شركة بورصة الكويت

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 13:22 07/05/2018 حدث بتاريخ: 13:35 07/05/2018

شارك فريق إدارة الأصول الإقليمية بشركة الوطني للاستثمار برئاسة الدكتور حسين شحرور وبمشاركة كل من فهد الياسين – مدير محفظة ، و إيثار الرشيد – محلل محفظة، في ورشة عمل لبحث وجهة نظر الاستثمار المؤسسي بشأن أهمية إدارة علاقات المستثمرين في الشركات المدرجة والمنظمة من قبل بورصة الكويت و جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (MEIRA). وقد شهد الحدث حضوراً من الشركات المدرجة في بورصة الكويت وشركات الوساطة. وقد تم استعراض أهمية علاقات المستثمرين وتأثيرها على الوضع الاستثماري في السوق الكويتية بشكل عام وسلطت الضوء كذلك على كيفية تطبيق أفضل ممارسات علاقات المستثمرين من خلال السوق المحلية.

وتأتي مشاركة شركة الوطني للاستثمار في ورشة العمل التي أقيمت في المقر الرئيسي لشركة بورصة الكويت بهدف زيادة الوعي في السوق بأهمية بناء علاقات متينة مع المستثمرين والدور المهم الذي تلعبه هذه العلاقات في استراتيجيات العمل، وكذلك التعرف على وجهة نظر الاستثمار المؤسسي.

وبهذه المناسبة ، صرح الدكتور حسين شحرور مدير عام إدارة الأصول الإقليمية في شركة الوطني للاستثمار ، قائلاً : "نحن نعمل في الوطني للاستثمار على دعم مختلف المبادرات التوعوية إيماناً منا بأهميتها وبدورها الفعال، ومما لا شك فيه أن الدور الذي تلعبه علاقات المستثمرين كبير في توجيه وترشيد القرارات الاستثمارية ، و نحن سعداء بالتعاون المثمر مع بورصة الكويت و جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (MEIRA) في عقد هذا النوع من ورش العمل التي ينتج عنها ردود أفعال إيجابية ومشجعة للغاية بالنسبة لنا".

واضاف شحرور أن "شركة الوطني للاستثمار لديها استراتيجية متكاملة ومبتكرة في إيجاد فرص استثمارية ذات قيمة عالية لمستثمريها وتلبية لاحتياجاتهم المتنوعة ، حيث استطاعت الشركة توسيع نطاق خدماتها لخدمة عملائها من خلال انشاء قسم جديد لإدارة محافظ تستثمر في أدوات الدين والسندات الإقليمية".

وأشار شحرور إلى أن ضمان الشفافية والإفصاح وتأكيد مبادئ الحوكمة تقلل مخاطر الأسواق عن طريق التوزيع العادل لكافة المعلومات التي تهم المستثمرين مما يزيد من السيولة وبالتالي تقليل المخاطر، كما أن الشفافية تحسن بيئة الأعمال عن طريق زيادة التشريعات التي تضمن تحقيق الإدارة الرشيدة والحوكمة مما يزيد من تدفق الاستثمارات الخارجية ولا سيما طويلة الأجل منها.

من جانبها قالت إيثار الرشيد - محلل محفظة في إدارة الأصول الإقليمية أننا نسعى من خلال مساعدة علاقات المستثمرين إلى تمكين المستثمرين من الوصول المباشر إلى المعلومات المؤثرة على القرارات الاستثمارية عن طريق بحث كافة المعلومات المالية وغير المالية، لا سيّما تلك المؤثرة على أسعار الأسهم. كما نهدف إلى تعزيز قنوات الحوار المفتوح مع الشركات وتشجيع تبادل المعلومات في سبيل تمكين المستثمرين والمحللين الماليين من الوصول إلى رؤى واضحة حول نقاط القوة والآفاق المستقبلية.

وأضافت إيثار أنه يستند نطاق عمل علاقات المستثمرين إلى رؤية قائمة على الالتزام بأعلى معايير الشفافية والموثوقية وتوفير فرصة الحصول على أحدث المعلومات ، وتقديم معلومات شاملة عن الأداء المالي ، بما في ذلك التقارير الفصلية والبيانات المرتبطة بالسوق وكشوفات الأرباح والعروض التقديمية الموجّهة لمجتمع الأعمال والاستثمار.

وأوضحت أن إدارة علاقات المستثمرين في الشركة تعنى بخلق اتصال فعال بينها من جهة، وبين المستثمرين الحاليين والمحتملين من جهة أخرى، وذلك بهدف توفير الخدمات المعلوماتية المتعلقة باستثماراتهم، مما يتيح للشركة تحقيق القرار الاستثماري الرشيد.

وأكدت أن التواصل مع المستثمرين يعتبر فناً إدارياً استراتيجياً يجمع ما بين التسويق والاتصال والمعرفة بشؤون الأوراق المالية لخلق تواصل فعال ذي اتجاهين بين الشركة، والمجتمع المالي، وجمهور المستفيدين بهدف تحقيق تقييم عادل لسهم الشركة.

ومن ناحيته ، قال فهد الياسين أن مهمة إدارة علاقات المستثمرين لها عدد من الآثار الإيجابية على الشركة منها وفرة الأبحاث الاستثمارية حول الشركة وإمكانية اطلاع الجمهور على كافة المعلومات التي ترشد من تسعير الورقة المالية، وأن كل هذه العوامل تزيد بدورها تدفق الاستثمارات المؤسسية في الشركة والسوق.

وأضاف الياسين أن الاستثمار المؤسسي يقود دوراً محوريا في اتجاه أسواق المال عالمياً كما يقود دوراً محوريا في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، وسط توقعات بتنامي هذا الدور مستقبلاً. واشار إلى العديد من الدراسات التي تؤكد أن زيادة الاستثمار المؤسسي له العديد من الأثار الإيجابية لا سيما على مستوى الشركات والأسواق بشكل عام.

و شارك في ورشة العمل العديد من ممثلي الشركات المدرجة وشركات الوساطة من إدارات علاقات المستثمرين، والإدارات المالية، ومسؤولي المطابقة والالتزام، وإدارات حوكمة الشركات والاتصال المؤسسي، كما تعد هذه الفعالية فريدة من نوعها على مستوى أوراق العمل والطرح الذي تناولته .

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