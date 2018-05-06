بانكر ميدل ايست تمنح بورصة الكويت جائزة "الشركة الأكثر تطوراً" لعام 2018

ناصر السنعوسي رئيس إدارة التسويق لدى بورصة الكويت يتسلم الجائزة

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 15:45 06/05/2018 حدث بتاريخ: 15:45 06/05/2018

إنجاز جديد لبورصة الكويت يُضم للعديد من النجاحات التي حققتها منذ بداية هذا العام، وهو منحها جائزة "الشركة الأكثر تطوراً" لعام 2018 من قبل بانكر ميدل ايست، وذلك خلال احتفال مرموق أقيم في مركز دبي المالي بدولة الإمارات العربية المتحدة يوم الخميس الموافق 3 مايو 2018. وقد تسلم الجائزة نيابة عن بورصة الكويت ناصر السنعوسي، رئيس إدارة التسويق لدى الشركة.

معبراً عن سروره بالجائزة التي حصدتها الشركة، قال خالد عبد الرزاق الخالد، الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت: "نفتخر بحصولنا على هذه الجائزة المرموقة. شكرا لبانكر ميدل ايست وقرائها ومؤسسة "سي بي آي فايننشال" على هذا التكريم الذي يعكس تقديرهم لما تبذله بورصة الكويت من جهود في سبيل إعداد سوق مالي أكثر شفافية وكفاءة".

وأضاف: "نهدف كشركة نحو تشغيل سوق مالي نشط ومتطور يخدم جميع الأطراف ذات الصلة بشكل يتسم بالكفاءة، وبنعكس ذلك من خلال المبادرات التطويرية التي أنجزت في سبيل النهوض بالسوق المالي الكويتي. حيث تعمل بورصة الكويت على تطوير منصة استثمارية حيوية وجديرة بالثقة، تمنح المصدرين فرصة الوصول لرؤوس الأموال، والمستثمرين فرصة تنويع عوائدهم الاستثمارية، لتعزيز مكانة البورصة كمؤسسة رائدة على مستوى المنطقة. ونحن على يقين بأن المستقبل يحمل أمور مشجعة لنا كشركة بوجه خاص وللاقتصاد الكويتي ككل".

تم تنظيم حفل توزيع جوائز بانكر ميدل إيست للمرة الأولى في عام 1999 من قبل مؤسسة "سي بي آي فايننشال"، بهدف تكريم وتقدير المؤسسات العاملة في قطاع الخدمات المصرفية والمالية في منطقة الشرق الأوسط. ففي كل عام، ومن خلال الجمع بين تصويت القراء والتحليل الشامل والدقيق للبيانات يتم اختيار الفائزين من مختلف الفئات. وتقوم لجنة التحكيم المكونة من الخبراء ورواد القطاع بتقييم المرشحين من المؤسسات المالية وفق مجموعة من الأسس والمؤشرات، ومن ثم التصويت لاختيار الفائزين من المؤسسات المالية التي أظهرت تقدماً باهراً ونجاحاً فائقاً في العام الماضي.