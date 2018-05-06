التركيت: حمله أركان الكويت العقارية للتبرع بالدم ضمن مسئولياتنا الاجتماعية

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 11:47 06/05/2018 حدث بتاريخ: 11:48 06/05/2018

نظمت شركة أركان الكويت العقارية حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع شركة الحمراء العقارية تحت شعار "مساهمتك عطاء إنساني" شارك فيها قياديي ومسئولي وجميع موظفي الشركة تطوعا منهم واهتماما بالعمل الخيري وكانت الحمله لها الأثر البالغ في نفوس زائري مجمع الحمراء الفاخر مما زاد من أعداد المتبرعين و تفاعل الجميع مع شعار الحملة "مساهمتك عطاء إنساني" .

إيماناً منهم بدور المسئوليه الاجتماعيه وتلبية للاحتياجات الصحية الطارئة، وأكد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أركان الكويت العقارية عبدالرحمن حمد التركيت أن هذه الخطوة تأتي ضمن برنامج شركة اركان الكويت العقاريه للمسؤولية الاجتماعية، وضمن التزام الشركة بدعم المبادرات التطوعية الهادفة التي تصب في مصلحة المجتمع وخاصة التي تساهم في إنقاذ حياة من هم بحاجة لفئات مختلفة من فصائل الدم المتنوعة.

مشيرا الي ان الشركة تحرص دائما على تكريس مفهوم العمل الاجتماعي التطوعي بين الموظفين بدعوتهم للمشاركة في العديد من الفعاليات الإنسانية والخيرية ومنها هذه الحملة، بالإضافة إلى تعزيز مفهوم وفوائد الأنشطة الصحية لدى الموظفين.

ووجه التركيت الشكر إلى مسؤولي التسويق و العلاقات العامه في شركة أركان الكويت العقارية وادارة شركة الحمراء العقارية و بنك الدم المركزي الذين قاموا بإرسال طاقم طبي متميز أظهر تعاونا ومهنية عالية، مشيدا بالإقبال الكبير من قبل الموظفين للتبرع بالدم والذي ساهم في إنجاح هذه الحملة. فضلا عن مدي التسهيلات من اطراف الحمله ان كان من الشركه او من البرج او من العاملين في بنك الدم وأشاد الفريق الطبي بالتنظيم الممتاز للحملة وتعاون شركة اركان وشركة الحمراء في توفير كافة الاحتياجات، كما أبدوا سعادتهم بالإقبال الكبير من قبل الموظفين المتبرعين الذي فاق العدد المتوقع.

و عبر موظفو "اركان الكويت" وجميع المتبريعن عن سعادتهم وإعجابهم بفكرة الحملة، وتمني ان تكرر مرات ومرات لارتباطها بالصحه العامه ومساعدت المحتاجين لنقل الدم خاصة لما للتبرع بالدم من أهمية وفوائد كبيرة تعود على المتبرع من جهة، وعلى المجتمع ككل من الجهة الاخرى.

وقد توجهت اركان الكويت العقاريه بدعوه للشركات المتواجده ببرج الحمراء للأعمال للمشاركة في حمله التبرع بالدم وتشجعيهم لهذا العمل مما زاد الإقبال ايمانا من الشركه بالتناغم والتفاعل مع الاخرين فضلا عن الحاجة إلى الدم لا يتمثل فقط عند الحوادث أو الإصابات ولكن في بعض الأحيان يعود إلى الحاجة إلى البلازما أو الصفائح الدموية، وتوافر كمية من الدم يسهم بشكل فعال في معالجة المريض دون أي مشاكل، ونحن نشجع الجميع على التبرع بالدم بصفة مستمرة حتى يمكن للمرضى الحصول على العلاج بالوقت المناسب. وتم خلال الحملة توزيع منشورات تثقيفية تسلط الضوء على أهمية التبرع بالدم مع ذكر العديد من فوائده الصحية لنشر الوعي والمعرفة بين الموظفين.