السعودية تسمح لشركات الاتصالات بإجراء تجارب الجيل الخامس لشبكات الهاتف المحمول

هيئة الاتصالات السعودية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 20:03 02/05/2018 حدث بتاريخ: 21:07 02/05/2018

أعلنت هيئة الاتصالات السعودية اليوم الاربعاء إصدار الرخص المؤقتة في النطاق الترددي 8.6-3.3 جيجاهرتز لشركات الاتصالات المرخص لها بتقديم خدمات الاتصالات العامة المتنقلة في المملكة، لإجراء التجارب حول تقنية الجيل الخامس للهاتف المحمول.

وأكدت الهيئة في بيان اليوم الأربعاء، على أنها تسعى لتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لضمان إجراء تجارب تقنية الجيل الخامس بالمملكة بكل يسر وسهولة، مضيفةً بأن الموعد المتوقع لإطلاق التجارب ميدانيا،ً هو في نهاية هذا العام.

وقالت إن خدمات الجيل الخامس سيكون لها أثر بارز في زيادة سرعات الإنترنت، كما ستعزز استخدام التقنيات الحديثة بالمملكة مثل تقنيات انترنت الأشياء، لما تقدمه هذه التقنية من تسهيل كبير في خدمات المدن الذكية والمنازل الرقمية والمركبات المتصلة وغيرها من التطبيقات.

وشبكة الجيل الخامس "جي فايف" تعني ببساطة "شبكات وأنظمة الاتصالات اللاسلكية من الجيل الخامس" وهي تحديث لـ"جي فور" التي طرحت لأول مرة عام 2009 .