وزير المالية السعودي: السعودية تتجه صوب خفض عجز الميزانية إلى 7%

وزير المالية السعودي محمد الجدعان

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 11:06 02/05/2018 حدث بتاريخ: 11:34 02/05/2018

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان اليوم الأربعاء إن السعودية تتجه نحو خفض عجز ميزانيتها إلى سبعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

وأضاف متحدثا خلال مؤتمر في الرياض أن نتائج أداء الميزانية العامة للربع الأول من السنة تظهر تقدما كبيرا في تنمية الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق في المملكة.

كانت السعودية توقعت أن يبلغ عجز الميزانية 195 مليار ريال (52 مليار دولار) في 2018 بما يعادل 7.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا من 230 مليار ريال العام الماضي. وتعتزم الوصول إلى ميزانية بلا عجز بحلول 2023.