البنك التجاري: 10.1 مليون دينار ارباح الربع الأول من 2018

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 14:16 01/05/2018 حدث بتاريخ: 14:16 01/05/2018

أعلن البنك التجاري الكويتي تحقيقه 10.1 مليون دينار كويتي (نحو 33 مليون دولار أمريكي) أرباحا صافية في الربع الأول من العام الحالي مقارنة ب 0.8 مليون دينار (نحو 2.6 مليون دولار) خلال الفترة ذاتها من 2017.

وقال رئيس مجلس إدارة البنك الشيخ أحمد دعيج الصباح في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء إن (التجاري) شهد نموا قويا في قطاعات أنشطة أعماله الأساسية كافة إذ ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 8.7 في المئة.

وأضاف الشيخ أحمد الدعيج أن إيرادات الرسوم والعمولات ارتفعت بنسبة 2.5 في المئة وكذلك إيرادات التعامل بالعملة الأجنبية بنسبة 209 في المئة.

وأوضح أن (التجاري) واصل الاستفادة من الإمكانات والقدرات الأساسية التي يتمتع بها من خلال التركيز على جودة ونوعية الأصول والكفاءة التشغيلية وتقديم أفضل الخدمات للعملاء.

وذكر أن الأرباح التشغيلية بلغت 26.7 مليون دينار (نحو 85.8 مليون دولار) خلال الربع الأول من عام 2018 لافتا إلى تخصيص جزء من تلك الأرباح لتعزيز قاعدة المخصصات المتاحة لديه وذلك إعمالا لمبدأ الحيطة والحذر.

وأفاد بأن إجمالي المخصصات المحتفظ بها لدى البنك بلغ 154.5 مليون دينار (نحو 508 ملايين دولار) كما في 31 مارس 2018 مبينا أن حجم الموجودات الإجمالية للبنك بلغ 4.2 مليار دينار (نحو 13 مليار دولار).

وقال الشيخ أحمد الدعيج إن (التجاري) يعتزم مواصلة سياسته الحصيفة ومنهجيته المتحفظة تجاه نمو أنشطة أعماله عن طريق المحافظة على الجودة النوعية لأصوله والاستمرار في ذلك خلال العام الحالي والسنوات اللاحقة من أجل مواجهة التحديات.

وأضاف أن معدل كفاية رأس المال بلغ في 31 مارس الماضي نسبة قدرها 19.2 في المئة في حين بلغت نسبة الرفع المالي 11.8 في المئة ونسبة صافي التمويل المستقر 113 في المئة ونسبة تغطية السيولة 193 في المئة.

ولفت إلى أن هذه النسب تفوق بشكل مريح الحد الأدنى للنسب المقررة من قبل الجهات الرقابية ممثلة ببنك الكويت المركزي.

وذكر أن (التجاري) سيواصل تحكمه بالتكاليف التشغيلية التي تعد إحدى الميزات التنافسية بالنسبة له إذ يستمر في الاحتفاظ بواحدة من أدنى نسب التكاليف إلى الإيرادات بين البنوك الكويتية والتي لم تتجاوز 9ر28 في المئة كما في 31 مارس الماضي.

وعزا التحسن الملحوظ في المؤشرات المالية للبنك إلى سياسته "الحصيفة" التي تهدف إلى تنظيف محفظة القروض عن طريق شطب القروض غير المنتظمة مع اتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة لحماية مصالح البنك مبينا أن نسبة القروض غير المنتظمة بلغت 71ر0 في المئة.