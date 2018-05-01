بنك الخليج: 10.8 مليون دينار صافي ارباح الربع الاول لعام 2018 بزيادة 15%

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 13:01 01/05/2018 حدث بتاريخ: 13:01 01/05/2018

أعلن بنك الخليج ش.م.ك.ع. نتائجه المالية للربع الأول من عام 2018، محققاً صافي ربح قدره 10.8 مليون د.ك.، أي بزيادة نسبتها 15% عن نفس الفترة من عام 2017. وقد حقق البنك صافي إيرادات من الفوائد بمقدار 36.8 مليون د.ك. خلال الربع الأول من عام 2018، أي بزيادة نسبتهخا 23% عن السنة الماضية، بينما بلغت الإيرادات التشغيلية 48 مليون د.ك.، أي بزيادة بواقع 9% عن نفس الفترة من عام 2017. أما الأرباح التشغيلية قبل المخصصات وخسائر انخفاض القيمة فقد بلغت 32.6 مليون د.ك. خلال الربع الأول من عام 2018، بمعدل نمو 9% أعلى من نفس الفترة من عام 2017.

كما انخفضت تكاليف الاتئمان (إجمالي المخصصات وعمليات الشطب ناقصاً المبالغ المستردة) بنسبة 15.2% في الربع الأول من عام 2018، مقارنةً بنفس الفترة من عام 2017.

وبلغت المخصصات العامة في الميزانية العمومية 219 مليون د.ك.، أي ما يقارب 37% من حقوق المساهمين، في حين بلغ إجمالي الموجودات 5.7 مليار د.ك.

وتعليقاً على هذه النتائج، صرح عمر قتيبة الغانم، رئيس مجلس إدارة بنك الخليج، قائلاً: "يسرني أن أعلن أن البنك استهل العام بصورة إيجابية، محققاً زيادةً نسبتها 15% في صافي الربح للربع الأول من العام، مقارنةً بنفس الفترة من العام المنصرم. وتعكس هذه النتائج الإيجابية مدى التقدم الذي يحرزه البنك كل ربع سنة، وتؤكد أن البنك يسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق النتائج المستدامة."

عقد بنك الخليج خلال الربع الأول من عام 2018 اجتماع الجمعية العامة السنوي لمساهميه عن السنة المالية 2017. وخلال الاجتماع، وافق المساهمون على توزيع أرباح نقدية بمقدار 9 فلوس عن السهم الواحد، أي بزيادة نسبتها 29% مقارنةً بمبلغ 7 فلوس عن السهم الواحد في السنة السابقة.

تصنيف بنك الخليج إلى المرتبة "A" من قبل وكالات التصنيف الائتماني الأربع الكبرى

ارتقى تصنيف بنك الخليج الائتماني ليصبح في المرتبة "A" لدى كبريات وكالات التصنيف الائتماني العالمية: موديز إنفستورز سيرفسز، ستاندارد آند بورز، فيتش ريتنغ، ومؤخراً كابيتال إنتليجنس. ففي إطار مراجعتها الاتئمانية السنوية لعام 2017، قامت وكالة كابيتال إنتليجنس برفع تصنيف المتانة المالية لبنك الخليج من المرتبة "BBB+" إلى المرتبة "A-"، مع نظرة مستقبلية "مستقرة". واستطرد الغانم قائلاً: "إنه لمن دواعي فخري واعتزازي أن نرى بنك الخليج وقد تم تصنيفه في المرتبة "A" من جميع كبريات وكالات التصنيف الائتماني، ولأول مرة منذ عام 2008، مما يعتبر علامةً بارزةً في مسيرة البنك. ويأتي هذا الارتقاء في التصنيف ليؤكد صلابة رأس مال بنك الخليج وسلامة أوضاع السيولة في البنك، والتحسن المستدام الذي يحرزه في معايير جودة القروض والأصول."

الجوائز

فاز البنك بجائزة "أفضل بنك في الخدمات المصرفية للأفراد" وجائزة "أفضل تطبيق مصرفي عبر الهاتف النقال" من مجلة إنترناشيونال فاينانس. كما حظي البنك بتقدير الاتحاد العربي لتنمية الموارد البشرية (ASHRAM) عن مبادراته المتعلقة بتمكين الشباب من خلال برنامج "أجيال" لتطوير الموظفين، الذي احتفل بتخريج الدفعة الثالثة في أوائل هذا العام. كما واصل البنك تعزيز علاقته ببرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة من خلال رعاية معرض الفرص الوظيفية الذي أقامه البرنامج في شهر فبراير من العام الجاري.

واختتم الغانم تصريحه قائلاً: "أود أن أتقدم بالشكر إلى جميع من ساهموا في تحقيق هذه النتائج القوية، كما أتقدم بالشكر إلى مساهمينا وإلى بنك الكويت المركزي على دعمهم المستمر. وأخص بالشكر عملاءنا الكرام على ولائهم، وأكرر التزامنا بالتركيز على عملائنا في كل شيء نقوم به."