بيتك يحقق 43.97 مليون دينار ربح في الربع الاول بنسبة نمو 13.9 بالمئة

بيت التمويل الكويتي

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 14:48 29/04/2018 حدث بتاريخ: 16:07 29/04/2018

أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) تحقيقه 43.97 مليون دينار كويتي (نحو 145 مليون دولار امريكي) أرباحا صافية في الربع الاول من 2018 بربحية للسهم الواحد بلغت 7.03 فلس مقارنة ب 38.59 مليون دينار (نحو 125 مليون دولار) خلال الفترة ذاتها من 2017 وبنسبة نمو بلغت 13.9 في المئة.

وقال رئيس مجلس إدارة (بيتك) حمد المرزوق في تصريح صحفي اليوم الأحد إن صافي ايرادات التمويل للربع الأول من العام الحالي بلغ 138.38 مليون دينار (نحو 456 مليون دولار) مرتفعا بنسبة 38.2 في المئة مقارنة بنفس الفترة من 2017.

وأضاف المرزوق أن اجمالي إيرادات التشغيل للربع الأول من 2018 بلغ 189.11 مليون دينار (نحو 623 مليون دولار) مرتفعا بنسبة 12.2 مقارنة بالفترة ذاتها من 2017 لافتا إلى أن صافي إيرادات التشغيل بلغ 110.30 مليون دينار (نحو 363 مليون دولار) خلال الربع الربع الاول من 2018.

وأوضح أن محفظة التمويل ارتفعت إلى 9.497 مليار دينار (نحو 29 مليار دولار) بزيادة قدرها 280.9 مليون دينار (نحو 924 مليون دولار) خلال الربع الاول من 2018.

وأشار الى ارتفاع حسابات المودعين إلى 11.764 مليار دينار (نحو 36 مليار دولار) بزيادة قدرها 167.3 مليون دينار (نحو 551 مليون دولار) خلال الربع الأول.

ولفت إلى حرص (بيتك) واهتمامه الدائم بالمشاركة في تمويل المشاريع الكبرى ومشاريع البنى التحتية باعتبارها استراتيجية مهمة في اطار دعم جهود التنمية ومساعدة الشركات على تطوير أعمالها.

وقال المرزوق إنه تم تمويل تنفيذ العديد من المشاريع التنموية في قطاعات مختلفة في الكويت وفي البلدان التي يعمل بها (بيتك) ومنها توقيع صفقة لتمويل مبنى الركاب الجديد لمطار الكويت الدولي بقيمة 124.6 مليون دينار (نحو 409 ملايين دولار) فضلا عن عقد تسهيلات ائتمانية بقيمة 200 مليون يورو لبناء جسر معلق في تركيا.

وأشار إلى توقيع مذكرة تعاون مع مجموعة شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) للعمل على توفير حلول تمويلية لعملاء مشروع (ضاحية حصة المبارك) العقاري.

وذكر أن (بيتك) نجح في ترتيب عملية إصدار صكوك بقيمة مليار دولار أمريكي لصالح بنك دبي الاسلامي مبينا أن التجارب الواسعة لمجموعة (بيتك) فى اصدار الصكوك يجعلها محل ثقة وتقدير من الشركات الكبرى والحكومات حول العالم.