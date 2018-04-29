"زين" تُشارك في تكريم الفائزين خلال مهرجان ختام أنشطة نادي الصيد والفروسية

جانب من تكريم زين على شراكتها الاستراتيجية

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 13:43 29/04/2018 حدث بتاريخ: 13:46 29/04/2018

شاركت زين الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة في الكويت في تكريم الفائزين بسباقات السرعة خلال مهرجان ختام أنشطة نادي الصيد والفروسية للموسم 2017-2018، وذلك تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح وبحضور ممثل سموّه محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن شراكتها الاستراتيجية مع نادي الصيد والفروسية أتت في إطار حرصها على التواجد بشكل رئيسي في المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى تعزيز المبادرات والفعاليات المتعلقة بالتراث الكويتي والعربي وترسيخ الهوية العربية والكويتية الأصيلة في المجتمع، حيث أتت مشاركتها لتؤكد على مسؤوليتها الاجتماعية وإيمانها بأهمية دور القطاع الخاص في وضع بصمة مؤثرة في النسيج الاجتماعي في المجتمع.

وأوضحت زين أنها شاركت في تكريم الفائزين في سابقات السرعة، وهي الفعالية الختامية للموسم الحالي من أنشطة نادي الصيد والفروسية، والتي شملت عدداً كبيراً من الأنشطة والفعاليات مثل بطولات قفز الحواجز والسباقات والمهرجانات الشعبية وغيرها، وذلك بحضور كبير من قبل ملّاك ومربّي الخيل العربية الأصيلة من داخل الكويت وخارجها إلى جانب الجماهير الغفيرة من عشّاق الخيل العربية ومحبّيها.

وأكدت زين على مدى اهتمامها بدعم ومساندة المبادرات والمشاريع التي من شأنها أن تُثري من الحركة الاقتصادية والسياحية في الدولة، ولن تدّخر الشركة جهداً في تقديم الدعم لكل جهة تملك فكرة ورؤية تتسم بنواحي الإبداع وتخدم المجتمع والاقتصاد الوطني وخاصةً تلك التي تهدف إلى تعزيز الثقافة والتراث العربي الأصيل.

يذكر أن نادي الصيد والفروسية يعتبر صرحاً رياضياً مميزاً ويحظى بشعبية مميزة ودعم من الدولة، حيث يقوم رياضيي النادي بتحقيق مراتب متميزة في السباقات والأنشطة الرياضية التي يشاركون فيها على مدار العام.