"زين" تُنظّم بطولة كرة الطائرة لموظفيها

الفائزين بالمركزين الأول والثاني

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 12:06 26/04/2018 حدث بتاريخ: 12:19 26/04/2018

نظّمت زين الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة في الكويت بطولة كرة الطائرة لموظّفيها، وذلك في أجواء حماسية على أرض ملاعب جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا GUST بعد أن استمرت المنافسات على مدار يومين بين عشر فرق مُشاركة.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن تنظيم مثل هذه المنافسات الرياضية يُعتبر جزئاً أساسياً من سياستها الداخلية اتجاه صحّة موظّفيها، حيث تحرص على تنظيم البطولات الرياضية المختلفة بشكل سنوي بهدف تفعيل جانب المنافسة الرياضية بينهم بما يُنمّي روح التعاون وروح الفريق الواحد ويُعزز الروابط بينهم خارج إطار العمل.

وأوضحت زين أن البطولة قد لاقت إقبالاً إيجابياً كبيراً من قبل موظّفيها، حيث استمرت منافسات البطولة على مدار يومين بمشاركة عشرة فرق على أرض ملاعب جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا GUST، وانتهت بفوز فريق Game Over بلقب البطولة وفريق "الخبرة" بالمركز الثاني، وتم تكريم جميع اللاعبين المشاركين خلال فعاليات حفل الختام، بالإضافة إلى تكريم رئيس قسم الأنشطة الرياضية في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا سالم القبندي على استضافة الجامعة للبطولة.

وأضافت الشركة أنها لن تتوانى عن تنظيم الفعاليات والأنشطة التي تسهم في تفعيل الجانبين الترويحي والرياضي لدى موظفيها وإبراز طاقاتهم ومواهبهم وتسليط الضوء عليها بالشكل المناسب، حيث لن تدّخر الشركة جُهداً في تشجيع موظفيها على الارتقاء بأسلوب حياتهم والمشاركة في النشاطات الرياضية والصحية المختلفة.

وأكدت زين أنها تؤمن بأهمية تشجيع المبادرات المختلفة التي تسهم في تنمية قطاع الرياضة والشباب في الكويت، فإنها من جانبها تقوم بنقل هذا المفهوم إلى أرض الواقع من خلال رعاية العديد من الأبطال الكويتيين في مختلف الرياضات، والذين يمثلون الكويت في المحافل المحلية والإقليمية والعالمية من خلال إنجازاتهم التي تفخر الشركة بها.