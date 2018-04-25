"زين" و"هواوي" تعقدان مؤتمر عن "التحول الرقمي"

هشام علّام وفيكتور دونغ مع مسؤولي زين وهواوي خلال المؤتمر

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 14:03 25/04/2018 حدث بتاريخ: 14:03 25/04/2018

أعلنت زين أنها عقدت بالتعاون مع شركة "هواوي" مؤتمر "زين هواوي كارير لشبكات الاتصالات للعام 2018"، والذي جاء في إطار استمرار التعاون الاستراتيجي بين الطرفين.

وذكرت الشركة أن جلسات المؤتمر التي استمرت على مدار يومين ناقشت التوجهات الجديدة والرؤى العالمية، وغيرها من المواضيع التي تحتل أولوية كبرى في عملية التحول الرقمي وتعزيز إمكانيات تقنية المعلومات والاتصالات، مبينة أن هذه الفعالية جاءت بعد توقيع مذكرة تعاون مع" زين " في مطلع العام الحالي على هامش فعاليات المؤتمر العالمي للهواتف النقالة في برشلونة.

وأفادت زين أنها تعمل بموجب هذه المذكرة مع شركة "هواوي" جنباً إلى جنب لإطلاق حلول تنافسية مبتكرة في السوق الكويتية والمنطقة بأسرها لتعزيز التزاماتها، وتمكين استراتيجية التحوّل الرقمي، مبينة أن فرق العمل المشاركة في هذه الفعاليات اطلعت على مزايا التقنيات الناشئة مثل شبكة الجيل الخامس (5G)، تقنية "إنترنت الأشياء"، الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، وتوأمة الشبكات لتمكين الخدمات المقدمة في قطاع الشركات، وسلطت كذلك الضوء على أثر هذه التقنيات الناشئة في مجتمعات الشرق الأوسط.

وفي تعلقيها على هذه المناسبة قالت إيمان الروضان الرئيس التنفيذي لشركة زين الكويت " إن نشر الحلول المتكاملة والخدمات الذكية لقطاع الأعمال من الخطط الرئيسية لتوجهاتنا الاستراتيجية خلال هذه المرحلة، وحيث أننا شركة آخذة في التحول حاليا إلى مشغل للخدمات الرقمية، فإن تبني خدمات الحلول الذكية والمبتكرة يشكل لبنة بناء أساسية لنا في إطار هذا التحول".

وأضافت الروضان بقولها " أخذنا مؤخرا خطوات متقدمة للدخول إلى مجالات المدن الذكية وقطاع المشاريع والأعمال، وهي الخطوة الذي تم تحديدها باعتبارها أولوية إستراتيجية بالنسبة إلى محفظة أعمالنا".

وأشارت الروضان إلى أن فعاليات هذا المؤتمر تبرهن على هذه التوجهات الاستراتيجية، خصوصا وأنه يقدم لنا أحدث التقنيات في صناعة تكنولوجيا المعلومات، وهو ما سيساعدنا في تطوير خدمة العميل وإضافة المزيد من الحلول إلى قطاع الأعمال والمشروعات، مبينة أن الشركة ستواصل تنمية أعمالها بالبحث عن روافد جديدة مستغلة في ذلك بنيتها التحتية المتطورة بالشكل الأمثل.

ومن ناحيته قال الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في مجموعة زين هشام علام " مثل هذه الفعاليات دائما ما تعبر عن رغبتنا الكبيرة في المساهمة بدور فاعل في مجالات تكنولوجيا المعلومات، فمن خلال تبادل الآراء والخبرات التقنية والرؤى القابلة للتطبيق على أرض الواقع، فإننا نسعى جاهدين إلى قيادة الحوار بخصوص الابتكارات في تقنية المعلومات والاتصالات في كل من السوق الكويتية والإقليمية"

وأضاف علام قائلا " نتوجه بالشكر لكل من شارك وساهم في نجاح هذا المؤتمر ونخص بالشكر شركة هواوي لما قدمته لنا من مساعدة في تنفيذ أهدافنا الرقمية والاستراتيجية".

من جانبه، صرّح فيكتور دونغ، رئيس علاقات الأعمال مع شركة "زين" لدى "هواوي"، قائلاً "نواصل العمل مع زين كشريك استراتيجي لنا في هذه المنطقة التي تشهد تطورات متسارعة في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، إن الرؤية الواعدة والشغف الكبير لتطوير قطاع تقنية المعلومات والاتصالات والمضي قدماً في عملية التحوّل الرقمي في الكويت والمنطقة هو أمر رائع بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.

وأضاف دونغ قائلا " يركز هذا المؤتمر على توفير نظام إيكولوجي شامل مفتوح يعود بالنفع على جميع الأطراف المشاركة فيه ويسلط الضوء على أهمية النجاح المشترك وتلبية كل ما يحتاج إليه عملاء زين، ونسعى جاهدين إلى تطوير تجربتنا في مجال الطرق المتمثلة في الاستجابة الفورية والخدمات القائمة على الطلب والخدمات المتوفرة بالكامل عبر الإنترنت والخدمات الذاتية "DIY" والخدمات الاجتماعية، فنحن نؤمن في هواوي أننا سنتمكن من خلال التعاون مع أبرز الشركاء في قطاع الاتصالات مثل شركة زين من تنفيذ تجربة الطرق في المستقبل القريب ".

يُذكر أن مؤتمر "زين هواوي كارير لشبكات الاتصالات 2018" عُقد على مدار يومين بهدف توحيد الرؤى في تقنية المعلومات والاتصالات والبحث في التقنيات دائمة التطور، وهو يأتي في سياق الرؤى الاستراتيجية لشركة زين والتي أنجزت مؤخرا بنجاح اختبار تكنولوجيا النطاق العريض للجيل الخامس ( 5G ) بنجاح على شبكتها، وهو ما مثل خطوة رئيسية في توسيع نطاق خدمات الشركة في قطاع المشاريع والشركات الـ B2B، وذلك اعتماداً على السرعات العالية والقدرات الكبيرة التي ستكتسبها الشبكة، كما أنها ستعمل على تعزيز تجربة العملاء، وابتكار الأعمال الجديدة لتطوير مشاريع المدن الذكية الآمنة وإنترنت الأشياء.

وستمكن هذه المبادرات شركة زين من اطلاق كامل إمكاناتها في المجتمع الرقمي، كما أنها ستعزز من أوجه التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على جبهات متعددة، بالإضافة إلى أنها ستحفز جهودها في أن تصبح شركة رائدة في مجال نمط الحياة الرقمي، خصوصا وأن نشر الحلول المتكاملة والخدمات المبتكرة لقطاع الأعمال سيكون جزءا أساسيا من التوجه الاستراتيجية للشركة.

ومن المعروف أيضا أن شركة زين وبالتعاون مع هواوي دشنت مركزا مشتركا للابتكار، وهو يعمل على توفير منصة ديناميكية متكاملة لعمليات الشركة لمساعدتها على تطوير نوعية الخدمات وكفاءة الشبكة بما فيها التطبيقات الخاصة بحلول الاتصالات، ويحتوي هذا المركز على أقسام عديدة مخصصة لتكنولوجيا المستهلك الذكية، إضافة إلى الخدمات الإعلامية الحديثة للمنازل وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تتوافق مع المتطلبات والمعايير العالمية، إلى جانب توفير منصات تكنولوجيا التواصل الحديثة كغرفة الاجتماعات التفاعلية وأدوات الاتصال الافتراضي.

الجدير بالذكر أن المجتمع العالمي للاتصالات يعول على الامكانيات الهائلة التي ستوفرها التقنيات الجديدة، والقدرات التي ستقدمها لقيادة عملية التحويل الرقمي، إنترنت الأشياء (IoT)، البيانات عالية الحجم، وغيرها.