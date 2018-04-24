بورصة الكويت تبدأ جولتها الترويجية في لندن اليوم

الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت خالد عبد الرزاق الخالد

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 10:26 24/04/2018 حدث بتاريخ: 10:26 24/04/2018

تماشياً مع جهودها المستمرة الرامية نحو تطوير السوق الكويتي، وتلبيةً للمعايير الدولية، تبدأ بورصة الكويت اليوم الأربعاء الموافق 25 أبريل 2018، جولتها الترويجية الأولى في العاصمة البريطانية لندن بالتعاون مع "جولدمان ساكس"، وهي مؤسسة خدمات مالية واستثمارية أمريكية متعددة الجنسيات.

تقام الجولة بمشاركة نخبة من البنوك والشركات المحلية من بينهم بنك الكويت الوطني، وبيت التمويل الكويتي، وبنك برقان، وشركة الاتصالات المتنقلة (زين)، وشركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو)، وشركة مباني، وميزان القابضة وهيومان سوفت.

تهدف الجولة الترويجية نحو تسليط الضوء على فرص الاستثمار في الكويت بشكل عام، وعلى الفرص الاستثمارية التي تقدمها الشركات المشاركة بشكل خاص، وكذلك رفع مستوى الوعي حول ما أحرزته بورصة الكويت من تقدم لافت، خلال الفترة الوجيزة الماضية، الأمر الذي ساهم في خلق سوق مالي أكثر شفافية وفعالية وسط مجتمع الاستثمار الدولي.

وتعليقاً على هذه الجولة، صرح خالد عبد الرزاق الخالد، الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت قائلاً: "تمنح بورصة الكويت، من خلال أولى جولاتها الترويجية في لندن، المركز المالي الأهم على مستوى العالم، فرصة لكبرى الشركات المحلية المدرجة للتواصل مع المستثمرين الدوليين. وقد تم اختيار الشركات المشاركة بناءً على قوة أدائهم المالي وما لديهم من مؤشرات تُنبئ بمستقبل واعد. حيث يشكل التفاعل المباشر مع مجتمع الاستثمار الدولي أحد أهم ملامح رؤيتنا في خلق سوق نشط ومتنوع يخدم جميع الأطراف ذات الصلة"

وأضاف قائلاً: "قامت بورصة الكويت كذلك مؤخراً بالمشاركة في الملتقى العالمي للمستثمرين الأجانب في مدينة نيويورك، ونسعى من خلال هذه الجولة نحو الإعداد أو المشاركة في المزيد من هذه الجولات في المستقبل القريب."

ومن عوامل الجذب التي توفرها دولة الكويت للمستثمرين الأجانب هي المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، والاستقرار السياسي، واللوائح والأنظمة الحديثة، إلى جانب تطبيق أحدث الأنظمة التقنية في هذا المجال.

تساهم الجولة الترويجية كذلك في تعزيز المشهد الاقتصادي الكويتي وإبراز المكانة الدولية المتميزة لدولة الكويت، بما يتماشى مع رؤية "كويت 2035"، التي يقودها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وخطة التنمية الوطنية.

وتؤكد بورصة الكويت، من خلال هذا النوع من المبادرات، على التزامها نحو تطوير سوق المال الكويتي، والعمل على توفير إمكانية الوصول لرؤوس الأموال وللمستثمرين من خلال عوائد متنوعة، الأمر الذي يجعل من بورصة الكويت سوق مالي رائد على مستوى المنطقة.

الجدير بالذكر أن بورصة الكويت أطلقت مؤخراً المرحلة الثانية من خطة تطوير وتقسيم السوق، كما عملت على تطبيق نظام جديد للمؤشرات وفواصل التداول، بالإضافة إلى إصدار متطلبات الإدراج الجديدة إلى جانب كتاب قواعد التداول.

ويذكر أن جولدمان ساكس هي مؤسسة خدمات مالية واستثمارية أمريكية متعددة الجنسيات، تعتبر من أشهر المؤسسات المصرفية في الولايات المتحدة والعالم، جولدمان ساكس تعمل في أكثر من 30 دولة ولديها 6 فروع إقليمية وأكثر من 100 مكتب و35000 موظف، ولديها أكثر من 850 مليار دولار أمريكي من إجمالي الأصول. المجالات الرئيسية لأعمال المؤسسة هي إدارة الثروات العالمية، الخدمات المالية المؤسسية، إدارة الاستثمار، بالإضافة إلى خدمات عمليات الاندماج والاستحواذ، خدمات التأمين، إدارة الأصول، والوساطات المالية الكبرى لعملائها من الشركات والحكومات والأفراد.