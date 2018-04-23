ooredoo الكويت: صافي الأرباح للربع الأول من 2018 بلغ 9.2 مليون دينار

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 16:36 23/04/2018 حدث بتاريخ: 16:49 23/04/2018

أعلنت الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة ش.م.ك.ع "Ooredoo" (الرمز في شريط بورصة الكويت: OOREDOO)، اليوم نتائجها المالية للربع الأول من سنة 2018.

وعلٌق الشيخ/ سعود بن ناصر آل ثاني، (رئيس مجلس الإدارة) قائلا: "

على مستوى المجموعة، نجحنا خلال فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2018 في زيادة حجم قاعدة عملائنا بنسبة 2%، ونفخر اليوم بأننا نخدم حوالي 26 مليون عميل. ارتفعت إيراداتنا بنسبة 3% لتصل إلى 175 مليون دينار كويتي. تأثر الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء وصافي الربح بشكل سلبي بالتحديات في السوق الجزائري والضرائب الإضافية. وفي الكويت، كانت الزيادة الكبيرة البالغة 37% في الإيرادات خلال الربع الأول من سنة 2018 مدفوعة بشكل رئيسي بالأعمال غير المتكررة. كما أدت زيادة مبيعات الهواتف إلى انخفاض هامش الدخل. وفي تونس، حافظنا على موقعنا الريادي في السوق وخاصة في مجال بيانات الهاتف النقال. وخلال الربع الأول من سنة 2018، حققنا زيادة في قاعدة العملاء والإيرادات بلغت 7% و 8% على التوالي مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2017 الأمر الذي عزز استقرار مستويات الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء. وفي الجزائر نجحنا في المحافظة على قيادتنا للسوق في قطاع بيانات الهاتف النقال وواصلنا عملية توسع شبكة الجيل الرابع الخاصة بنا لتشغل كافة أنحاء البلاد. وفي فلسطين، يتمتع عملاؤنا في الضفة الغربية الآن بخدمات بيانات عالية الجودة من خلال شبكة الجيل الثالث الخاصة بنا.

وعلاوة على ذلك، فقد أطلقنا خدماتنا في غزة في أكتوبر 2017 مما أدى إلى زيادة بنسبة 55% في عدد العملاء و15% في الإيرادات، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

نظرة على العمليات:

يمكن تلخيص الأداء التشغيلي لـ Ooredoo على النحو التالي:

Ooredoo - الكويت

بلغت قاعدة عملاء Ooredoo الكويت 2.2 مليون عميلٍ في نهاية الربع الأول لسنة 2018، وهو ما يمثل انخفاضاَ بنسبة 5% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017 وذلك بسبب المنافسة الشديدة وضعف ظروف السوق. وبلغت إيرادات الربع الأول من سنة 2018 مبلغاً قدره 65.5 مليون دينار كويتي بزيادة بنسبة 37%، مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2017 إذ بلغت 47.8 مليون دينار كويتي. أدت زيادة مبيعات الهواتف إلى زيادة في الإيرادات بينما أثرت في الوقت نفسه سلباَ على هامش الدخل. ونتيجة لذلك, بلغ الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 11.8 مليون دينار كويتي في الربع الأول من سنة 2018 أي بانخفاض طفيف عن 12.4 مليون دينار كويتي في الربع الأول من سنة 2017.

Ooredoo – تونس

بلغت قاعدة عملاء Ooredoo تونس 8.5 مليون عميلٍ في نهاية الربع الأول من سنة 2018، أي بارتفاع بلغ 7% عن العام السابق. وكانت الإيرادات مستقرة على 31.9 مليون دينار كويتي في الربع الأول من سنة 2018 مقارنة بـ 31.8 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من سنة 2017. كما بلغ الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك الإطفاء 11.9 مليون دينار كويتي مقارنة بـ 12.1 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من العام الماضي.

Ooredoo – الجزائر

تأثرت الأعمال في الجزائر سلباَ بالزيادة في الضرائب والبيئة الاقتصادية الغير فعالة. وانخفض عدد العملاء في Ooredoo الجزائر بنسبة 3% إلى 13.5 مليون في الربع الأول من سنة 2018 مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2017. كما انخفضت الإيرادات إلى 60.4 مليون دينار كويتي في الربع الأول من سنة 2018 مقارنة بـ 73.8 مليون دينار كويتي في الفترة ذاتها من سنة 2017. وبلغ الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 25.2 مليون دينار كويتي في الربع الأول من سنة 2018 بانخفاض عن 33.4 مليون دينار كويتي في الربع الأول من سنة 2017.

الوطنية - فلسطين

حققت الوطنية فلسطين تقدماً جيداً في الأشهر الثلاثة الأولى من العام مع إطلاق شبكة الجيل الثالث في الضفة الغربية في يناير 2018. وارتفعت قاعدة العملاء بنسبة 55% إلى 1.2 مليون مستفيدة أيضاَ من إطلاق عملياتنا في غزة في أكتوبر 2017. وارتفعت الإيرادات إلى 7.1 مليون دينار كويتي بزيادة 15% مقارنة بـ 6.2 مليون دينار كويتي في الفترة ذاتها من سنة 2017. وانخفض الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بشكل طفيف إلى 1.1 مليون دينار كويتي مقارنة بـ 1.5 مليون دينار كويتي في الربع الأول من سنة.

Ooredoo – المالديف

سجلت Ooredoo المالديف زيادة في الإيرادات بنسبة 2% في الربع الأول من سنة 2018 لتصل إلى 9.6 مليون دينار كويتي مقارنة بـ 9.5 مليون دينار كويتي لنفس الفترة من سنة 2017. وبلغ الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 5.2 مليون دينار كويتي للربع الأول من سنة 2018 مقارنة بـ 5.6 مليون دينار كويتي في الفترة عينها من عام 2017.