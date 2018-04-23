البترولية المتكاملة تختتم فعاليات جائزة الرئيس التنفيذي الأولى للصحة والسلامة والأمن والبيئة

الادارة العليا في البترولية المتكاملة

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 14:30 23/04/2018 حدث بتاريخ: 14:30 23/04/2018

أعلنت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة نتائج جائزة الرئيس التنفيذي الأولى لعام 2017/2018 للصحة والسلامة والأمن والبيئة، والتي ضمت ست فئات مختلفة شملت العاملين وأبناءهم والمقاولين، وذلك خلال احتفالية أقامتها الشركة بحضور الرئيس التنفيذي هاشم سيد هاشم وعدد من ممثلي الجهات الحكومية.

بدوره قال الرئيس التنفيذي هاشم سيد هاشم: إن إسهاماتكم الفعالة في الارتقاء بالأداء في مجالات الصحة والسلامة والأمن والبيئة من خلال الجهود والمبادرات التي كان لها الأثر الكبير على أداء الشركة والحفاظ على مواردها وأصولها وحماية البيئة.

وزاد: نحن فخورون بما حققته مسابقة جائزة الرئيس التنفيذي الأولى للصحة والسلامة والأمن والبيئة في نسختها الأولى، وبفضل حماسكم فقد باتت منصة للتعرف على المشاريع والمبادرات في الشركة وتسليط الضوء على الأفكار الداعمة للعاملين والتي تؤثر بشكل إيجابي على الأداء وتغيير نمط حياتهم وحياة زملائهم للعمل نحو الأفضل.

وتابع: تدشين البترولية المتكاملة للجائزة يعد بمثابة تأكيد على سعيها الحثيث نحو الالتزام بمبادئ الصحة والسلامة والأمن والبيئة ولتشجيع وتحفيز العاملين في جميع أقسام ومرافق الشركة على اختلاف مهامهم للوصول للأداء الأمثل من التنافس والمشاركة الإيجابية بالإضافة لأبنائهم وللمقاولين.

وأضاف: خلق بيئة عمل تشجع المبادرات يؤدي للتشغيل الأمثل لمنشآتنا وضمان جودة المنتج وخفض التكاليف والحد من آثار العمليات على البيئة والحفاظ على صحة وسلامة العاملين والمقاولين والمنشآت.

واختتم بالقول: نطمح لمشاركة فعالة أكبر مِن قبل العاملين والمقاولين يسودها التنافس الإيجابي والحماس لتقديم أفضل المبادرات التي ترقى بمستوى الأداء في الشركة وترسم بعناية خطوات الشركة في كافة المجالات، موجهاً الشكر لأعضاء اللجنة الدائمة لجائزة الرئيس التنفيذي ولجنة التحكيم لما بذلوه من جهود.

من جانبه قال مدير مجموعة الصحة والسلامة والبيئة والأمن والإطفاء رئيس اللجنة الدائمة لجائزة الرئيس التنفيذي عبدالله العوضي: تلك الجائزة تمثل قيمة مضافة لتحقيق التنمية المستدامة في الشركة وخلق بيئة عمل تنافسية تدفع للمشاركة البناءة من قبل العاملين والمقاولين.

وتوجه العوضي بالشكر للإدارة العليا لتبنيها هذا الحدث المهم وما قدمته من مساندة ودعم وإدراكها لأهمية قضايا الصحة والسلامة والأمن والبيئة والتوعية بها مما يعود بالنفع على رفع مستوى الأداء داخل الشركة.

وزاد: حرصت الشركة على إدراج أبناء العاملين صمن جائزة الرئيس التنفيذي وذلك لغرس ثقافة حماية البيئة والتوعية بقضايا السلامة والأمن منذ الصغر لأنهم هم مستقبل هذا البلد.

واختتم بالقول: هدفنا الوصول لمستوى أداء متميز في مجالات الصحة والسلامة والأمن والبيئة من خلال تطبيق المعايير العالمية المتعلقة بهذا المجال في كافة مواقع الشركة، علاوة على نشر ثقافة مبنية على أساس الالتزام بمبادئ الصحة والسلامة والأمن والبيئة بين العاملين والمقاولين لأن أولوياتنا حماية الأرواح والمنشآت والبيئة. وأتطلع من الجميع في العام المقبل المزيد من المشاركات وأتمنى أن يستمر هذا العطاء لما فيه الخير والمصلحة العامة لبلدنا الحبيب.