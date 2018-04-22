الطيران المدني: ترسية تشغيل وادارة مبنى الركاب الجديد على مؤسسة "انشن" العالمية للمطارات الكورية

مبنى الركاب الجديد المساند

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 18:49 22/04/2018 حدث بتاريخ: 18:49 22/04/2018

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني اليوم الاحد ترسية ممارسة تشغيل وإدارة وصيانة وتدريب وتحسين وتطوير خدمات مبنى الركاب الجديد (تي 4) في مطار الكويت الدولي على مؤسسة (انشن) العالمية للمطارات الكورية التي تعد أحد ابرز المؤسسات العالمية لتشغيل المطارات.

وقالت الادارة في بيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن نتائج الممارسة التي طرحتها في فبراير الماضي أرسيت على مؤسسة (انشن) الكورية بعد استكمال كافة الإجراءات مع الجهات الرقابية المعنية ذات الصلة مشيرة إلى أن بنود العقد تتضمن تشغيل المبنى خلال 90 يوما من توقيع العقد.

وأوضحت أن ترسية تشغيل وادارة المبنى الجديد تأتي انطلاقا من سياسة جديدة تنتهجها حكومة دولة الكويت في اسناد ادارة وتشغيل مباني مطار الكويت الدولي الى شركات عالمية متخصصة لمواكبة التطورات والتكنولوجيا في مجالات الطيران المدني وانسجاما مع المعايير الفنية المعتمدة من المنظمات الدولية للنقل الجوي.

وذكرت أن الترسية تتضمن ادارة المبنى الجديد الذي سيتم تخصيصه لرحلات شركة الخطوط الجوية الكويتية وتحسين الخدمات المقدمة للركاب بجودة عالية حسب منهجية حديثة عبر مشغل عالمي لرفع كفاءة التشغيل ونقل المعرفة والخبرات والتدريب للشباب الكويتي في مجال ادارة المطارات.

ويهدف مبنى الركاب المساند الى تخفيف العبء والازدحام عن المبنى الحالي إذ يستوعب نحو 4.5 مليون راكب سنويا كما سيتم توفير 1800 موقف للسيارات فضلا عن توفير كل الخدمات للمسافرين مثل السوق الحرة والخدمات التجارية المتكاملة.

ويقع المبنى في المنطقة الشمالية من مطار الكويت ويضم 14 بوابة بمساحة تبلغ نحو 55 ألف متر مربع وسيعمل على زيادة حركة المطار بنحو 10 في المئة سنويا.