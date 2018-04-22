شرمبي يدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر حملة "ثقافة عطاء"

شرمبي

كتب بواسطة: %s المحرر الاقتصادي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 15:57 22/04/2018 حدث بتاريخ: 16:06 22/04/2018

أعلنت شركة الثقة للمطاعم – الشركة الرائدة والمتخصصة في قطاع التغذية والمطاعم السريعة في الكويت والمالكة لسلسلة مطاعم شرمبي. بإطلاق حملته الاعلانية المجانية ( ثقافة عطاء) دعماً للشباب أصحاب المشروعات الكويتية الصغيرة والمتوسطة (المبادرين) وذلك من خلال تخصيص عدد 40 لوحة إعلانية خارجية بمناطق الكويت المختلفة لعدد 40 مشروع كويتي صغير لتكون نقطة إنطلاق ودفعة قوية لهؤلاء الشباب ودعماً في أنتشار مشاريعهم الصغيرة.

وفي تصريح صحفي عقب السيد فاضل المسلماني المدير العام لشركة الثقة للمطاعم بالقول: "تأتي هذه الخطوة في سياق تنفيذ خططنا الرامية إلى دعم هؤلاء الشباب لتواكب خطة تطوير هذه المشاريع على صعيد دولة الكويت بأسرها ولتعزز أيضا من تواجد هذه المشاريع وعلامتها التجارية.

من جهته أفاد السيد فاضل المسلماني المدير العام لشركة الثقة للمطاعم قائلا : أشعر بسعادة بالغة وبالاعتزاز الكبير بهذه الحملة التي تجمعنا مع إخواننا أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة (المبادرين) ، ستعود عليهم بإذن الله بالخير والفائدة. كما أفاد أيضاً بأنه من منطلق مسئوليتنا الاجتماعية سوف تتمحور حملة (ثقافة عطاء) حول هذا الموضوع لدور هذه المشاريع الفعال لتطوير الاقتصاد مستقبلاً ونهضة وازدهار هذا الوطن الغالي.