التركيت: "أركان الكويت" حصلت على شهادة " ايزو"

نائب رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي عبدالرحمن حمد التركيت

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 14:30 22/04/2018 حدث بتاريخ: 14:30 22/04/2018

عززت شركة أركان الكويت العقارية التزامها تجاه عملائها بحصولها على شهادة الجودة ايزو 2015 : 9001 وذلك في اطار استراتيجية الشركة في مواكبة احدث النظم العالمية في الادارة والخدمات والتطوير العقاري وتماشيا مع خطط الدولة " رؤية الكويت 2035 " .

وقال نائب رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي عبدالرحمن حمد التركيت ان نجاح أركان الكويت في الحصول على شهادة الايزو 9001:2015 وذلك بعد فترة من العمل والإعداد للوصول إلى هذا الانجاز بعد اجتيازها لكافة الاختبارات والمواصفات من قبل مدققي الأيزو الخارجيين.

واشار التركيت الى ان حصول " أركان الكويت" على شهادة الايزو انجازا نفتخر به ويعزز مكانتها في سوق العقار في الكويت ، موضحا ان هذا الانجاز كان محصلة للجهود المنتظمة التي بذلتها قطاعات واقسام الشركة من اجل تطوير نظام ادارة الجودة، والتي كللت بحصولها على الشهادة العالمية بعد حوالي عام من العمل الدؤوب والمتواصل .

واضاف التركيت ان "أركان الكويت" منذ تأسيسها وهي ترعي كافة جوانب الجودة في مسيرتها وفي جميع مراحل عملها وتلبية المتطلبات والاحتياجات المتجددة للعملاء بأفضل وارقى الخدمات و خصوصا ان تطور صناعة العقار في الكويت والمنطقة يدفع باتجاه ضرورة تقديم افضل اليات العمل داخل الشركات العقارية، وهو ما تسعي اليه الشركة لتكون نموذجا مميزا يحتذي به في صناعة العقار في الكويت .

وشدد التركيت على ان حصول الشركة على شهادة الأيزو يضيف مسؤولية مضاعفة على مجلس الادارة في تقديم أفضل الحلول العقارية كما يمثل دافعا جديدا لمواصلة العمل الاحترافي من قبل الشركة في سوق يشهد منافسة متزايدة وحادة بين الشركات في ظل الخطة التنمية التي تتباها القيادة السياسية في الكويت حاليا .

وأوضح أن هذا الإنجاز يضاف لمجموعة الإنجازات الرائدة لـ" أركان الكويت " التي تسعى لتكون في مصاف كبريات الشركات الخليجية في الالتزام بتبني ثقافة التميز، وتطبيق أفضل المعايير العالمية في مختلف مجالات عملياتها التشغيلية والارتقاء بمختلف جوانب تطوير جودة مشروعاتنا.

وأكد التركيت على ان " أركان الكويت " تضع على عاتقها وفي أولوياتها عملاء الشركة ومستثمريها، وذلك من خلال العمل الجاد والمؤسس على قاعدة علمية ، لافتا الى ان الحصول على شهادة الأيزو ما هى إلا الخطوة الأولى نحو ترجمة أهداف واستراتيجيات مجلس الادارة وسعيه الدائم لتطوير أساليب العمل داخل الشركة وتعزيز ثقافة الجودة الشاملة وتقديم كل ما هو جديد للعملاء باتباع احدث النظم العالمية بما يتناسب مع حجم العقارات ونوعيتها ولاسيما ان إجمالي الأصول بلغ 55.8 مليون دينار مع نهاية الميزانية في 2017.

وأثنى التركيت على جهود الفريق الاداري بالشركة في سبيل الوصول الى مستوى التأهيل المطلوب الذي من شأنه ان يدفع بعجلة التطور في نشاطات الشركة ويساهم في وصول الشركة الى أهدافها المرجوة، وذلك في قطاعي التطوير والتسويق العقاري

واكد إن رؤية الكويت 2035، تحفز القطاع العقاري وتجعله قادراً على مجابهة التحديات، مؤكداً أن شركة اركان الكويت تواصل توسعها الاستثماري بالسوق الكويتي بدعم من الطفرة التنموية الكبيرة التي تشهدها الدولة حاليا مثمناً جهود القيادة السياسية في دعم القطاع الخاص والعمل على تنويع مصادر الدخل بما يتماشى مع رؤية الكويت التنموية .

وأضاف التركيت ان شهادة الأيزو (ISO 9001:2015) هي عملية مستمرّة تتطلّب الالتزام للإبقاء على هذه الشهادة. لقد وضعت المنظمة العالمية الرائدة (الأيزو) مقاييس صارمة ومعايير للتدقيق والمراجعة المستمرّة لضمان تقيّد جميع الشركات الحائزة على مثل هذه الشهادات بأسمى معايير الجودة و يتوجّب على كل شركة حائزة على شهادة (الأيزو) مراجعة هذه الشهادة بصفة سنوية من خلال التدقيق الداخلي لنظام "أيزو".