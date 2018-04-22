"زين" تُشارك في تكريم الفائزين في مُسابقة "برنامج الشركة"

الخشتي مكرّماً الطلبة الفائزين في فئة أفضل منتج مبتكر على مستوى الجامعات والمدارس

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 13:36 22/04/2018 حدث بتاريخ: 13:39 22/04/2018

كرّمت زين الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة في الكويت الفريقين الفائزين في جائزة "أفضل شركة ذات مُنتج مُبتكر" على مستوى طلبة الجامعات والمرحلة الثانوية الجامعة، وذلك ضمن مُسابقة "برنامج الشركة" التي نظّمتها جمعية إنجاز الكويت على مستوى طلبة الجامعات والمدارس في الكويت.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن الرئيس التنفيذي للعلاقات والاتصالات في زين الكويت وليد الخشتي قام بتكريم فريق Biotensils من مدرسة الكويت الوطنية الانجليزية، وذلك عن فئة "أفضل شركة ذات مُنتج مُبتكر" على مستوى طلبة المرحلة الثانوية، وفريق Portage من كلية الجونكوين الكندية عن نفس الفئة نفسها على مستوى طلبة المرحلة الجامعية.

وأوضحت زين أن مشاركتها في هذه المسابقة بشكل سنوي تأتي في إطار شراكتها الاستراتيجية كـ "شريك الإبداع" مع جمعية "إنجاز الكويت" ضمن استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، والتي تُساهم من خلالها في تنمية قطاعي الشباب والتعليم في الدولة.

وأضافت الشركة أن المسابقة تهدف إلى إتاحة الفرصة لطلبة المرحلتين الجامعية والثانوية في الكويت على تقديم أفكارهم ومشاريعهم المبتكرة التي تخدم مُختلف المجالات، حيث يتعلّم الطلاب المشاركين من خلالها كيفية اقتناص الفرص المناسبة في بيئة العمل وكيفية إطلاق المنتجات وإجراء الدراسات والأبحاث المناسبة قبل إطلاق المنتجات وغيرها، حيث قام مجموعة من موظفي زين الكويت ومجموعة زين بالمشاركة في تدريب وقيادة الطلبة والطالبات خلال فترة التدريب، وذلك من خلال مشاركة خبراتهم وأفكارهم مع الطلبة المشاركين.

وبينت زين أنها تسعى من خلال شراكتها الاستراتيجية مع مؤسسة "إنجاز" إلى تثقيف ودعم الشباب الشغوف بتطوير أفكاره ومشاريعه وفق معايير عالمية، وذلك من خلال مجموعة من البرامج التدريبية التي يتم تنظيمها على مدار العام لطلبة وطالبات الجامعات والمدارس، ومنها مسابقة "برنامج الشركة" التي تُقام على مستوى طلبة الجامعات والمرحلة الثانوية، حيث تسعى الشركة باستمرار لتوفير بيئة مناسبة لطاقات وإبداعات شباب الكويت حتى تنمو وتثمر وتسهم بإضفاء قيمة مضافة للمجتمع.

الجدير بالذكر أن "إنجاز الكويت" تأسست في العام 2005 كمؤسسة غير ربحية وغير حكومية بدعم من القطاع الخاص في الكويت، وعبر شراكة وتعاون استراتيجي مع القطاع الخاص وقطاع التعليم في الكويت، وبمساعدة متطوعين ذوي خبرة وكفاءة في مختلف المجالات، وهي جزء من مؤسسة "إنجاز العرب" التي تعد من كبريات المؤسسات العالمية المختصة بتعليم وثقيف الطلبة لتأهيلهم لخوض معترك الحياة العملية وتنظيم المشاريع ومحو الأمية المالية من خلال التدريب العملي.

وتقدم "إنجاز الكويت" برامج تعليمية وتربوية تنمي المهارات القيادية والتنظيمية في بيئة الأعمال منذ تأسيسها في العام 2005، وذلك بهدف تعليم وإلهام الجيل القادم في إدارة الأعمال، حيث ألهمت "إنجاز الكويت" أكثر من 40,000 طالب وطالبة بفضل أكثر من 3000 متطوع من القطاع الخاص الكويتي، وفي أكثر من 60 مدرسة وجامعة في الكويت.