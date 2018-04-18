اتفاق لإنشاء أول نظام "هايبرلوب" للنقل في أبوظبي

يتميز نظام الهايبرلوب للنقل بسرعته وتوفير أعلى درجات السلامة

كتب بواسطة: %s سكاي نيوز المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 23:04 18/04/2018 حدث بتاريخ: 23:01 18/04/2018

وقعت شركة "الدار العقارية" الإماراتية مذكرة تفاهم مع شركة "هايبرلوب لتكنولوجيا النقل"، اليوم الأربعاء، وذلك لإنشاء أول نظام هايبرلوب تجاري في العالم، بإمارة أبوظبي.

وتضمنت مذكرة التفاهم بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، إنشاء مركز عمراني جديد ضمن أراضي الدار، في منطقة سيح السديرة، وعلى مقربة من مشروع "الغدير" السكني، وفي نقطة إستراتيجية بين أبوظبي ودبي، وعلى مسافة قريبة من موقع "إكسبو 2020"، ومطار آل مكتوم الدولي.

وتتيح مذكرة التفاهم عند تنفيذها بالكامل، إنشاء مركز هايبرلوب جديد، يتضمن مساراً تجارياً متكاملاً، ومركزاً للبحوث والتطوير، وآخر للعرض والزوار، فضلاً عن مركز للابتكار.

وتعتزم شركة هايبرلوب لتكنولوجيا النقل في خططها المستقبلية، بناء سكّة هايبرلوب على عدة مراحل، حيث يمتدّ طول السكة في المرحلة الأولى إلى عشرة كيلومترات، على أن تستكمل في المراحل الأخرى، إنشاء شبكة تجارية مترابطة عبر الإمارات ومخارجها.

ونقلت "وام" عن طلال الذيابي الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية قوله: "سعداء بالتعاون مع هايبرلوب لتكنولوجيا النقل، والتي ستجلب إحدى أهم وأسرع تكنولوجيات النقل في العالم إلى أبوظبي".

وأكد بيبوب غريستا، رئيس مجلس إدارة شركة هايبرلوب لتكنولوجيا النقل، أن مذكرة التفاهم تعتبر بمثابة حجر الأساس، لبناء أول نظام هايبرلوب تجاري في العالم بإمارة أبوظبي، معربا عن أمله ومن خلال الدعم التنظيمي، أن يدخل القسم الأول من النظام حيّز التشغيل، مع انطلاق معرض إكسبو 2020.

من جانبه، قال ديرك آهلبورن، الرئيس التنفيذي لشركة هايبرلوب لتكنولوجيا النقل: "إن دولة الإمارات العربية المتحدة برؤيتها المستقبلية، هي المكان الأمثل لبناء أهم وأسرع نظام نقل في العالم".

و"هايبرلوب" هو ابتكار أطلقه الملياردير الأميركي إيلون ماسك يقوم على نقل الأشخاص عبر كبسولات تتحرك في أنابيب خالية من الضغط بسرعة تتجاوز 300 كليومترا في الساعة.