"زين" الراعي الاستراتيجي لحملة "سقف واحد" للتوعية بحقوق العمالة المنزلية

وليد الخشتي خلال المؤتمر الصحافي

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 11:26 18/04/2018 حدث بتاريخ: 11:37 18/04/2018

أعلنت زين الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة في الكويت عن رعايتها الاستراتيجية لحملة التوعية بحقوق العمالة المنزلية تحت عنوان "سقف واحد"، وذلك بتنظيم من مُنظّمة الخط الإنساني وجمعية العمل الاجتماعي وبالشراكة مع وزارة الداخلية وبالتعاون مع عدة جهات حكومية وغير حكومية.

وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن رعايتها لهذه الحملة أتت تحت مظلّة استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، والتي تحرص من خلالها على المساهمة في دعم مختلف الجهود والمبادرات التي تعنى بالعمل الإنساني التي من شأنها حفظ حقوق أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم، خاصةً وأن ثمار هذه الحملة أتت من جهود مُشتركة تبذلها منظّمات غير ربحية بالتعاون مع القطاعين العام والخاص في الدولة، مما يعكس روح حُب عمل الخير التي يتّسم بها المجتمع الكويتي.

وقال المدير التنفيذي للعلاقات والاتصالات في زين الكويت وليد الخشتي خلال المؤتمر الصحافي: " نفخر اليوم بالإعلان عن رعاية زين الاستراتيجية لحملة التوعية بحقوق العمالة المنزلية "سقف واحد"، وذلك بالتعاون مع مُنظّمة الخط الإنساني وجمعية العمل الاجتماعي ووزارة الداخلية، وهي الرعاية التي تأتي تحت مظلّة استراتيجية الشركة للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، والتي نهدف من خلالها إلى المساهمة في مختلف الجهود والمبادرات التي تعنى بالأعمال الاجتماعية والإنسانية، وخاصة تلك التي تُسهم في تحقيق مبادئ التكافل بين أفراد المجتمع ".

وأضاف الخشتي: " إنه لمن الضروري اليوم أن تتعاون مؤسسات الدولة المختلفة من القطاعين العام والخاص للمساهمة في نشر التوعية حول وظيفة العمل المنزلي والتعريف بالقوانين والإجراءات الرسمية التي وضعتها الدولة لحماية حقوق العمالة المنزلية وأصحاب العمل، ومن هذا المنطلق تأتي رعاية زين الاستراتيجية باعتبارها من المؤسسات الاقتصادية الرائدة التي تؤمن أن لديها رسالة والتزامات حقيقية اتجاه المجتمع ".

وبيّن الخشتي قائلاً: " إن لدى زين رصيداً زاخراً من البرامج والمشاريع التي تخدم الأهداف النبيلة، وذلك عن طريق دعم العديد من الجهات والمؤسسات التي تتبنّى مختلف الأعمال الإنسانية، ومُشاركتنا اليوم في هذا المشروع الإنساني هو واجب علينا، وستظل زين ملتزمة في تعزيز جسور اتصالاتها مع المجتمع الذي تعمل فيه ".

وتهدف حملة "سقف واحد" إلى تعريف أصحاب العمل والعمالة المنزلية بحقوقهم وواجباتهم المنصوص عليها قانونياً من خلال إنشاء دليل قانوني توعوي مترجم لـ 15 لغة، وهو دليل شامل ودقيق للعمالة المنزلية وأصحاب العمل سيتم توفيره في مراكز الرعاية الأولية والمستشفيات ومراكز الشرطة وسفارات الدول المُستقدمة للعمالة في الكويت ومكاتب استقدام العمالة وشركات الصرافة والجمعيات التعاونية ومرافق أخرى، كما ستسلط الحملة الضوء على هذه القضية عبر محاضرات وحلقات نقاشية سيتم تنظيمها في المدارس والجامعات وضمن فعاليات عامة بهدف نشر التوعية بين فئة الشباب في المجتمع بالإضافة الى إطلاق حملات إعلامية توعوية مُختلفة.

الجدير بالذكر أن منظمة الخط الانساني (HLO) قد أنشئت في عام 2012 وهي منظمة مجتمع مدني معنية بتعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها، وتعمل على رفع مستوى الوعي والتدريب على مفاهيم وإجراءات حقوق الانسان ومراقبة انتهاكات حقوق الانسان قانونياً وإعداد التقارير بشأنها، وتعتبر جمعية العمل الاجتماعي (SWS) جمعية أهلية تأسست عام 2005 وتعمل على حماية الحقوق الإنسانية بشكل عام وتهتم بالدفاع عن حقوق العمالة المنزلية بشكل خاص لكونهم أكثر عرضة للانتهاكات وأقل قدرة على الدفاع عن أنفسهم وذلك بما يتفق مع القوانين والمعايير والأعراف الدولية عبر تقديم الخدمات الاجتماعية والتمثيل القانوني وتشجيع إصلاح السياسات الرسمية ذات العلاقة وغيرها.

وتفخر زين برصيدها الزاخر من الإسهامات في المجالات الاجتماعية والخيرية، حيث تندرج هذه الرعاية الاستراتيجية من ضمن إسهامات الشركة في مختلف المجالات الخيرية والإنسانية منذ نشأتها، وهي تعتمد على برامجها للمسؤولية الاجتماعية لتعكس توجهها والتزامها القوي نحو المجالات الاجتماعية.