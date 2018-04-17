جلوبل تنهي عملية استحواذ لصالح مجموعة كويتية على 27.2 في المائة من شركة السور الدولية القابضة

جلوبل

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 14:12 17/04/2018 حدث بتاريخ: 14:30 17/04/2018

قدم بيت الاستثمار العالمي (جلوبل)، شركة إدارة أصول واستثمارات مصرفية إقليمية تتخذ من الكويت مقراً لها وتتواجد في أسواق المال الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خدمات إستشارية لمجموعة كويتية لاستحواذها على حصة 27.2 في المائة من شركة السور الدولية القابضة (السور) بمبلغ إجمالي قدره 15 مليون دينار كويتي.

ومن خلال دوره كمستشاراً للطرف الشاري في هذه الصفقة، عمل فريق الاستثمارات المصرفية في جلوبل بالترتيب والتفاوض مع عدد من المساهمين وحصل على الموافقات التنظيمية اللازمة بالإضافة إلى إدارة عملية التنفيذ.

تمتلك "السور" شركة مالية رائدة في الكويت تقدم قروضاً استهلاكية لشراء السيارات والمنتجات الأخرى وحلولاً تمويلية مخصصة لاحتياجات والعملاء من المؤسسات والشركات من ضمنها تمويل المشاريع الحكومية. وسوف يساهم هذا الاستحواذ في تعزيز مكانة المجموعة في القطاع المالي وبشكل رئيسي في قطاع خدمات التمويل والتأجير.

وعلق عمر التميمي، نائب رئيس الاستثمارات المصرفية في جلوبل قائلاً: "نحن فخورون بأننا قد أنهينا بنجاح وبكفاءة عالية ثاني عملية اندماج واستحواذ منذ بداية العام. وقد كان للثقة والدعم اللذين تلقيناهما من الطرف الشاري والأطراف الأخرى ذات الصلة مساهمة رئيسية في نجاح هذه الصفقة ".

وأضاف: "تؤكد هذه الصفقة مجدداً الدور البارز الذي تلعبه جلوبل في قطاع الاندماج والاستحواذ في الكويت وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على نطاق أوسع. ويعمل الفريق حالياً على عدد من صفقات الاندماج والاستحواذ الإقليمية تشمل العديد من القطاعات منها الخدمات المالية والإعلام الرياضي والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية بالاضافة إلى التشييد والبناء ".

تجدر الإشارة إلى أن الطرف المشتري هو أحد المجموعات التجارية الرائدة في الكويت والمنتشرة في ثمانية أسواق وتعمل في مختلف القطاعات منها السيارات والهندسة وتجارة التجزئة والتجارة العامة والتصنيع والأمن والخدمات المالية. وتمتلك المجموعة أكثر من 40 شركة تمثل أكثر من 200 علامة تجارية عالمية ويعمل لديها أكثر من 15,000 موظف.