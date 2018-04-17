"زين" ترعى المعرض الوظيفي لجامعة الشرق الأوسط الأمريكية AUM

مسؤولو زين في جناح الشركة خلال المعرض

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 13:31 17/04/2018 حدث بتاريخ: 13:54 17/04/2018

أعلنت زين الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة في الكويت عن رعايتها الذهبية لفعاليات معرض الفرص الوظيفية الذي أقامته جامعة الشرق الأوسط الأمريكية AUM في الفترة من 17 – 18 أبريل الجاري بتنظيم من مركز التطوير الوظيفي (توطين) في جامعة الشرق الأوسط الأمريكية AUM بالحرم الجامعي بمنطقة العقيلة.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أنها تحرص على رعاية هذا المعرض الوظيفي بشكل سنوي لما يشهده من إقبال كبير من قبل الطلبة والطالبات وخرّيجي الجامعة، وذلك لتستعرض سياسة التوظيف التي تتبناها والفرص الوظيفية المتاحة لديها، إلى جانب تعريف الزائرين على تجربتها الرائدة في قطاع الاتصالات كونها الشركة صاحبة الريادة في السوق الكويتي.

وأشارت زين إلى أنها قامت بالمشاركة في المعرض من خلال جناحها الخاص، والذي قامت من خلاله بتعريف زوار المعرض من الطلبة والطالبات ببيئة العمل لدى الشركة وشرح نوعية وشروط الوظائف المتاحة لديها، بالإضافة إلى إجابة كافة استفسارات الزوّار وتوضيح طبيعة العمل لدى مختلف الإدارات والقطاعات في الشركة، إلى جانب التعريف بالفرص الوظيفية المتاحة للطلبة للعمل بدوام جزئي ضمن برنامج "شبكة شباب زين" FUN.

وبينت الشركة أنها تحرص على المشاركة الفعّالة في المعارض الوظيفية وتقديم الدعم لها في مختلف الجامعات والكلّيات على مدار العام في إطار استراتيجيتها للموارد البشرية، والتي تساهم من خلالها بتطوير العملية التعليمية في الجامعات والهيئات والمؤسسات التعليمية في الدولة بهدف توفير فرص العمل للشباب حديثي التخرج للعمل في القطاع الخاص.

وحيث تؤكد زين التي تعتبر من كبرى المؤسسات الاقتصادية الرائدة في القطاع الخاص على أهمية قطاع الموارد البشرية، فهي تعتبره من القطاعات الهامة التي تلعب دوراً جوهرياً في تنمية مسيرة الشركات والمؤسسات في الدولة، وتنظر إلى العنصر البشري كأحد أهم العناصر التي تؤثر في سوق العمل.