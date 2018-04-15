المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال تنتخب العصيمي عضوا في مجلس إدارتها

مشعل العصيمي

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 13:46 15/04/2018 حدث بتاريخ: 13:46 15/04/2018

أعلنت هيئة أسواق المال بأن المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (الايسكو) انتخبت مشعل العصيمي نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال – المدير التنفيذي بالإنابة عضواً في مجلس إدارة المنظمة، فيما تم انتخابه نائباً لرئيس اللجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الاوسط (AMERC) للعامين المقبلين وذلك بعد تنافس العصيمي على المنصب مع منافسين كلا من مملكة المغرب وجمهورية موريشيوس.

وبعد نجاح هيئة أسواق المال في الانضمام لـ «الأيسكو» وتحديدا في 16 مايو 2017، تم اختيار العصيمي بعد 11 شهراً من الانضمام للمنظمة والذي يعتبر انجاز غير مسبوق للدول الأعضاء حيث جاءت عضوية مجلس إدارة «الايسكو» نتيجة للجهود المستمرة المبذولة من العصيمي في ضمان توفير نظام مالي سليم ومستقر قادر على إجراء إصلاحات رقابية. وبموجبه دولة الكويت انظمت إلى مجلس إدارة المنظمة الذي تنتمي لعضويته 34 دولة من ذات الاقتصادات الكبرى في العالم لتصبح دولة الكويت الرابعة عربياً في عضوية مجلس إدارة هذه المنظمة بعد المغرب والسعودية ومصر. حيث سيعزز هذا الانجاز حضور دولة الكويت في المنظمات الدولية والذي سيساهم في تبادل العديد من الخبرات والزيارات والمعلومات مع الدول الأعضاء لتطوير سوق المال بالإضافة الى تحسين حماية المستثمرين واستقطابهم والارتقاء بمستوى الرقابة بما يحقق أعلى مستويات النزاهة والعدالة والشفافية.

وبهذا الانجاز ستحصل دولة الكويت على مقعد في مجلس IOSCO تلقائيًا، فيعتبر المجلس هيئة تنظيمية يتألف من 34 منظمة للأوراق المالية ويتولى وضع معايير IOSCO. ويقوم المجلس بمراجعة القضايا التنظيمية التي تواجه أسواق الأوراق المالية الدولية وينسق الاستجابات العملية لتلك الشواغل. حيث تتولى ثمانية من اللجان سياسة العمل فيIOSCO ، وتعمل كل لجنه تحت إشراف المجلس وتدعمها الأمانة العامة في واحد من المجالات التالية :

المحاسبة والمراجعة والإفصاح عنC1

نظامC2 للأسواق الثانوية

نظام C3 لوسطاء السوق

الإنفاذC4 وتبادل المعلومات

إدارة استثمارC5

وكالات التصنيف الائتمانيC6

مشتقاتC7

مستثمرو التجزئة C8

وقد طلبت الكويت الالتحاق باللجنتين C2 وC3، ولا يزال تأكيد إدراجها قيد النظر.

وأعرب العصيمي عن اعتزازه بتبوء دوله الكويت بمجلس اداره الايسكو مثمنا الجهود المبذولة لكافة فرق العمل القائمة على المشاريع والتي تقودها كفاءات وطنيه شابه بتعاون جميع الأطراف في منظومه سوق المال مهديا هذا الإنجاز لحضره صاحب السمو أمير البلاد وولي عهده الامين مؤكدا استمرار الهيئة بالعمل الدؤوب مما يسهم بتحسين بيئة الاعمال في وطننا الغالي الكويت ...

وتجدر الاشارة الى ان (الايسكو) انشأت عام 1983 وتضم في عضويتها نحو 95 في المئة من الأسواق المالية في العالم ونحو 125 جهة رقابية و90 مشاركا من بورصات ومنظمات إقليمية ودولية، وتعد أرفع منظمة مهنية دولية في مجال الرقابة والإشراف على أسواق المال فهي الهيئة الدولية التي تجمع منظمي الأوراق المالية في العالم ويتم الاعتراف بها كأداة قياسية عالمية لقطاع الأوراق المالية ، وتقومIOSCO بتطوير وتطبيق وتعزيز الالتزام بالمعايير المعترف بها دوليًا لتنظيم الأوراق المالية ، كما تعمل بشكل مكثف مع مجموعة العشرين ومجلس الاستقرار المالي (FSB) على جدول أعمال الإصلاح التنظيمي العالمي، حيث تهدف الى تعزيز الصلاحيات الرقابية والإشرافية لهيئات أسواق المال كما تساهم في الكشف عن الجرائم المالية ومكافحتها ومجالات التعاون في التدريب وتبادل الزيارات والمعلومات إضافة الى تحسين حماية المستثمرين واستقطابهم والارتقاء بمستوى الرقابة بما يحقق أعلى مستويات النزاهة والعدالة والشفافية.

ويأتي هذا الانجاز ليؤكد على استمرار هيئة أسواق المال في العمل والسعي لتعزيز فاعلية دورها في منظمة الأيسكو لتكون عضواً فاعلاً في المنظمة، ولتعزيز حضور دولة الكويت في المنظمات الدولية، لتبادل الخبرات مع الدول الأعضاء لتطوير أسواق المال، والارتقاء بمستوى الرقابة، مترجمة حرص هيئة اسواق المال على الالتزام بأهدافها في التوافق مع أفضل الممارسات الدولية والارتقاء بمستوى الأداء فيها على الصعيد الدولي.