"MIT" لريادة الأعمال يُعلن قائمة الفائزين في مسابقة الشركات العربية الناشئة 19 أبريل في مسقط

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 13:38 11/04/2018 حدث بتاريخ: 13:38 11/04/2018

أعلن منتدى MIT لريادة الأعمال في العالم العربي عن استضافته للحفل الختامي لتتويج الفائزين في مسابقة منتدى MIT للشركات العربية الناشئة في نسختها الـ 11، وذلك في 19 نيسان / أبريل 2018 في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، قاعة 2، مسقط، سلطنة عُمان.

تُنظّم المسابقة بالشراكة مع الشريك المؤسس "مجتمع جميل" وبالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين لهذا العام مثل "ريادة" و"عُمانتل" بالإضافة إلى مجموعة "زين" كشريك رقمي، وهي تضم قائمة المتأهلين لنهائيات مسابقة منتدى MIT للشركات العربية الناشئة 80 فريقاً من 14 دولة عربية: لبنان 19 فريق ومصر 13 فريق والإمارات العربية المتحدة 8 والمملكة العربية السعودية 9 والأردن 7 وفلسطين 6 والمغرب 4 وتونس 5 والبحرين 2 والسودان 2 والكويت 1 وقطر 1 والجزائر 1 وسلطنة عُمان 1.

تضمنت المسابقة ثلاث مسارات وهي، مسار الأفكار، مسار الشركات الناشئة ومسار الريادة الإجتماعية، حيث سيتم اختيار ثلاثة فائزين عن كل من المسارات الثلاثة، وسيتم توزيع الجوائز المالية التي تتخطى قيمتها الـ160,000 دولار أميركي على الفائزين التسعة.

خلال هذا الحدث الذي سيمتد على مدى يومين، يخضع المتأهلون لنصف النهائيات لجلسات تدريبية تركّز على فن تقديم وعرض الأفكار، وستقوم الفرق بالتدريب على مهاراتها في عرض الأفكار وتقديم ما تمّ تحضيره أمام المدربين بالإضافة إلى حضور جلسات حول المسموح والمحظور أثناء تقديم الأفكار ومهارات الاتصال ولغة الجسد من أجل الإستعداد لعروضهم الشفهية.

بالإضافة إلى ذلك، سيقام نشاط توجيهي حيث ستتاح الفرصة فيه للمتأهلين لنصف النهائيات على عرض مشاريعهم على أكثر من 80 مرشد وخبير معني بهذه المسابقة من مختلف الخبرات والخلفيات، وسيقدّم هؤلاء الخبراء تعليقات وملاحظات مباشرة كما ويشاركون خبراتهم في عالم الأعما، وخلال هذا النشاط تستفيد الفرق من فرص مختلفة مثل إمكانية الحصول على التدريب والإرشاد والإنخراط وإمكانية التمويل.

ويسبق حفل توزيع الجوائز مؤتمر رفيع المستوى يتخلله حلقتا حوار حول بناء بيئة حاضنة لريادة الأعمال وما يريد مستثمرو Silicon Valley رؤيته في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسيشارك العديد من أصحاب المشاريع والمستثمرين والمسؤولين الحكوميين البارزين من مختلف أنحاء المنطقة العربية وخارجها في وجهات النظر خلال المؤتمر والتحكيم في المسابقة، ومن بين هؤلاء أحمد الألفي من شركة Sawari Ventures ، دافيد فرنانديز من Startup Chile ، سعيد الشنفري من عُمانتل، عبد العزيز اللوغاني من شركة Faith Capital القابضة، وعبير عبد الله من "ريادة".

وتقول هالة فاضل، رئيسة منتدى MIT لريادة الأعمال – العالم العربي "نفتخر بتنظيم أكبر حدث في مجال الريادة في العالم العربي هذا العام في عُمان، هذا الحدث ليس فقط منافسة، بل فرصة لرجال الأعمال العرب من الدرجة الأولى لتقديم ومشاركة تجاربهم في مجال الإبتكار وخلق ورعاية بيئة حاضنة في السلطنة".

وأضافت فاضل بقولها "إن الاستثمار في ريادة الأعمال في العالم العربي يُسهم بدوره في تنشيط الاقتصاد، ويؤدي إلى خلق شراكات جديدة قد تتحول في النهاية إلى مؤسسات كبيرة".

وقبل الدورات التدريبية المزمع عقدها في عُمان في 18 و 19 نيسان / أبريل، تم تنظيم دورات تأهيلية وورش عمل في خمسة بلدان مختلفة: مصر ،الأردن ، لبنان ، الإمارات ، والمغرب، وخلال هذه الدورات، خضع 80 من المتأهلين لنصف النهائيات لجلسات التفكير التصميمي وتدربوا على عرض أفكارهم لخبراء ومرشدين من مختلف المؤسسات والقطاعات، وذلك بهدف تحسين أدائهم خلال عروض التقديم التي ستجري أمام لجنة التحكيم في 18 و 19 نيسان / أبريل.

للمزيد عن المسابقة و جدول أعمال الحفل النهائي وعرض الفرق، يرجى زيارة www.mitarabcompetition.com.