بنك بوبيان يحقق 12.6 مليون دينار أرباحا صافية في الربع الاول من عام 2018

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك عادل عبدالوهاب الماجد

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 10:41 10/04/2018 حدث بتاريخ: 10:41 10/04/2018

أعلن بنك بوبيان عن تحقيقه أرباحا صافية في الربع الأول من العام الحالي بلغت 12.6 مليون دينار كويتي بنسبة نمو 18% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وبربحية سهم 5.27 فلس مقارنة مع 4.47 فلس .

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك عادل عبدالوهاب الماجد تعليقا على هذه النتائج الإيجابية " يمثل النمو في ربحية البنك في الربع الأول من العام الجاري نقطة انطلاق قوية لعام جديد يسعى البنك من خلاله الاستمرار في تحقيق المزيد من النجاحات سواء على صعيد الافراد او الشركات " .

وأضاف " لا يخفى على أحد أهمية تحقيق معدل نمو جيد في بداية أي سنة مالية لأن ذلك يمثل حافز قوي للجميع نحو المزيد من العمل الدؤوب وتحقيق النجاح " مؤكداً أن ما تحقق من نجاح هو بعد توفيق الله ثمرة جهود مواردنا البشرية وثقة المساهمين والعملاء وهو ما ساعدنا دوما في مواصلة مسيرتنا في تحقيق معدلات نمو جيدة لتؤكد نجاح استراتيجيتنا وخططنا في التوسع في السوق المحلي .

وأشار الماجد إلى أن جميع مؤشرات البنك الرئيسية شهدت نموا ملحوظا حتى نهاية الربع الأول حيث ارتفع إجمالي الأصول إلى 4.2 مليار دينار كويتي بنسبة نمو قدرها15% كما ارتفعت الإيرادات التشغيلية لتصل إلى 34 مليون دينار كويتي بنسبة نمو قدرها 16 % بالإضافة إلى زيادة ودائع العملاء إلى 3.5 مليار دينار كويتي بنمو نسبته 12%.

وأضاف أن إجمالي قيمة حقوق الملكية في البنك ارتفع ليصل إلى 367 مليون دينار كويتي مقارنة مع 344 مليون دينار كويتي إلى جانب ارتفاع محفظة التمويل إلى 3 مليار دينار كويتي بنسبة نمو 13% إلى جانب الارتفاع المتواصل لقاعدة عملاء البنك.

وقال الماجد أن الحصة السوقية من التمويل بصفة عامة ارتفعت إلى حوالي 8.14 % حالياً بينما ارتفعت حصة بنك بوبيان من تمويل الأفراد تحديدا إلى حوالي 11% الى جانب تحقيق معدلات نمو متميزة في المحفظة الائتمانية للشركات وصلت إلى 12% خلال العام الماضي عن طريق جذب العديد من الشركات التشغيلية المعروفة بملاءتها المالية والاقتصادية وذلك مع التمسك الشديد بأعلى معايير الجودة الائتمانية و دراسة وتنويع المخاطر.

** الموازنة بين التوسع في الفروع والخدمات التقنية

من ناحية أخرى قال الماجد أن البنك وبعد وصوله الى الفرع الأربعين سوف يستمر في افتتاح المزيد من الفروع مؤكدا أنه " في موازاة توسعنا الجغرافي محليا لنكون الأقرب إلى عملائنا فإننا مستمرون في الاستثمار في الخدمات والمنتجات المصرفية الالكترونية التي وضعتنا في مقدمة البنوك المحلية لنلبى مختلف متطلبات عملائنا".

وأضاف أن " (خدمة العملاء) كانت كلمة السر في النجاح الذي تحقق حيث وضعنا في الاعتبار أن كل عملائنا مميزون وأنهم يستحقون الأفضل لأن تلبية رغباتهم وطموحاتهم يجب أن تكون في مستوى اختيارهم لنا " .

ونوه في هذا الإطار إلى استمرار تربع بنك بوبيان على قمة خدمة العملاء في الكويت من خلال حصوله على جائزتين من مؤسسة " سيرفس هيرو " العالمية المتخصصة بقياس مستوى رضاء العملاء وهما جائزة المركز الأول في خدمة العملاء على مستوى جميع القطاعات الاقتصادية في الكويت وذلك للمرة الثالثة بالإضافة الى جائزة أفضل بنك إسلامي في خدمة العملاء للعام الثامن على التوالي منذ عام 2010.

وأضاف " كانت ثقة عملائنا في محلها دائما وهو ما ساهم في حصولنا على هاتين الجائزتين المميزتين على مستوى الكويت " مؤكدا استمرار البنك في الحفاظ على مستواه المميز في خدمة العملاء.

** المسؤولية الاجتماعية والموارد البشرية

وأشار الماجد إلى أن الربع الاول من العام الحالي كان مميزا بالأنشطة والفعاليات التي نظمها البنك في إطار مسئوليته الاجتماعية لدعم الشباب ومختلف فئات المجتمع والتي كان من أبرزها مهرجان الكويت للقهوة الذي أقيم للمرة الأولى في الكويت ورعاية العديد من المهرجانات الرياضية.

وقال الماجد أن بوبيان يولي اهتماماً خاصاً بموارده البشرية في إطار عمله كبنك متطور وحديث يواكب التطورات العالمية والإقليمية من خلال إدارته الشابة، ضارباً المثال بمجموعة الخدمات المصرفية الشخصية، والتي يشكل الشباب غالبيتها مشيراً إلى تميز البنك بإعطاء الشباب دوراً قيادياً مميزاً مما ساهم في حصول البنك على جائزة «إحلال وتوطين العمالة الوطنية على مستوى الكويت» والتي تمنح سنوياً لأفضل مؤسسة في دول مجلس التعاون الخليجي من قبل مجلس وزراء العمل