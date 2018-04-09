"زين" الراعي الرئيسي لأنشطة أسبوع نادي المُحاسبة

ممثلي زين مع أعضاء نادي المحاسبة في جناح الشركة

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 13:07 09/04/2018 حدث بتاريخ: 13:07 09/04/2018

أعلنت زين الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة في الكويت عن رعايتها الرئيسية لأنشطة وفعاليات أسبوع نادي المُحاسبة، والذي يقام في كلّية العلوم الإدارية بجامعة الكويت حتى 12 أبريل الجاري.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن رعايتها الرئيسية أتت ضمن استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة اتجاه المساهمة في تنمية قطاع التعليم وتشجيع مختلف الأنشطة الطلابية، حيث تضع الشركة دعم المنظومة التعليمية على رأس أولوياتها، وتقوم بالتعاون مع مختلف المؤسسات والمبادرات التعليمية للاستثمار في التعليم الذي يمثل حجر الأساس للنهوض باقتصاد الدولة في المستقبل.

وبينت زين أن أسبوع نادي المُحاسبة يتضمّن مجموعة من الفعاليات والأنشطة الأكاديمية والترويحية التي تستهدف طلبة المحاسبة في كلّية العلوم الإدارية، منها الندوات وورش العمل المتخصصة، وزيارة إلى معرض أحمد الجابر للنفط والغاز، بالإضافة إلى تنظيم المسابقات على مستوى الطلبة وأندية الجامعة وتوزيع الجوائز على الفائزين، والعديد من الأنشطة الترويحية الأخرى.

وأكدت الشركة أنها تكرّس المزيد من الجهود والمبادرات التي تعزز من تطوير العملية التعليمية في الدولة وفي جميع المجالات، حيث لن تدّخر جهدا لتسخير إمكانياتها المادية والبشرية لتعزيز الروابط مع الجهات والمؤسسات التي تعنى بالتعليم وتطويره، سواءً المؤسسات التعليمية أو الأندية الطلابية، هذا إلى جانب دعم المشاريع والمبادرات التي تسهم بشكل فعال في مجالات التنمية البشرية بشكل عام.

الجدير بالذكر أن زين تُعتبر من الشركات الرائدة في دعم قطاع التعليم والشباب في الكويت، حيث تتناغم أنشطتها ومبادراتها مع أولويات برنامج المسؤولية الاجتماعية والاستدامة الذي تتبناه، وذلك من خلال مشاريع ومبادرات عديدة وبالتعاون مع مختلف المؤسسات التعليمية في الدولة.