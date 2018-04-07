برنامج فكرة لتطوير الأعمال يختتم موسمه الثالث بنجاح

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 15:24 07/04/2018 حدث بتاريخ: 15:24 07/04/2018

تحت رعاية وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، أقام برنامج فكرة لتطوير الاعمال الحفل الختامي لموسمه الثالث، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 3 إبريل الجاري، في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي. وقد تشرف بنك الخليج بالمشاركة في رعاية البرنامج بهدف المساهمة في تزويد رواد الأعمال بالأدوات اللازمة لدعم إنشاء مشاريعهم المبتكرة.

أقيم البرنامج التدريبي تحت ادارة شركة كيوبيكال سيرفسز لحاضنات الأعمال، وهو برنامج مكثف يساهم في مساعدة أصحاب المشاريع ويعمل على تزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة لخروج مشاريعهم إلى حيز التنفيذ، من بينها مهارات القيادة والتخطيط والتسويق وكيفية الإستفادة من الفرص الإستثمارية، والتعامل مع القضايا القانونية، والعقود وغيرها. كما يوفر البرنامج تقديم المشورة والإرشاد الشخصي للمشاركين.

وبهذه المناسبة، صرحت إسراء الحبيب، مديرة العلاقات الخارجيةلدى بنك الخليج، قائلةً: "سعداء بالتقدم الذي أحرزته الفرق المشاركة في برنامج فكرة لتطوير الأعمال في موسمه الثالث. نؤمن أن فترة التدريب، وورش العمل، وكذلك مرحلة التوجيه قد ساهمت في تطوير مهارات هؤلاء الشباب وتعزيز أفكارهم المبتكرة، والتي من خلال البرنامج سوف تتحول إلى مشاريع متكاملة جاهزة للدخول إلى سوق الاعمال. نلتزم في بنك الخليج بدعم تلك المبادرات والمشاريع الشبابية التي هي جزء لا يتجزأ من تطوير وتنمية اقتصاد بلدنا الحبيب. كلنا فخر بالمشاركين من الشباب الطموح والواعد ونتطلع إلى دعم المزيد من أفكار رواد الاعمال في المستقبل."

وبعدالموسم الثاني الذي انتهى في مايو 2017تمتأسيس %33من المشاريع، بينما تم دخول المشاريع المتبقية في حيز التنفيذ. وقد شهد الموسم الاول الى الموسم الثالث من برنامج فكرة لتطوير الأعمال ما يزيد عن 550 طلب للمشاركة، 45 فكرة مشروع، 57 دورة تدريبية، 76 رائد أعمال متدرب.

أما الموسم الثالث للبرنامج شهد إجتيازالمشاركين الـ 20 برنامج تدريبي المقرر لهذا الموسم، والذي أقيم على مدار اربعة أشهر، تبعه مرحلة التوجيه. ومن ثم الحفل الختامي الذي أقيم على هامشه معرضاً للمشاركين تم خلاله عرض مشاريعهم وفرص التعاون المتاحة.

تعبيراً عن فخرها بأداء المشاركين في البرنامج تقول السيدة مريم هشام الريس، مدير برنامج فكرة لتطوير الأعمال لدى شركة كيوبيكال سيرفسز: "عندما تأسس برنامج فكرة كان الهدف من وراءه توفير الدعم للشباب المبادر وتنمية أفكارهم، لدينا شغف العمل على تطوير وتبني أي فكرة مشروع مميزة ومبدعة تساهم في تطوير وتنمية الاقتصاد الكويتي. اليوم نفتخر بما حققه برنامج فكرة وما تمكن من تقديمه لكل مشارك. كل الشكر والتقدير إلى جميع الرعاة والمدربين والمرشدين الذين يستثمرون الوقت والجهد في سبيل تسليح الشباب بهدف بناء مستقبل مشرق للكويت. نتطلع إلى الموسم الرابع من البرنامج ولدعم المزيد من الأفكار الجديدة التي يقدمها المبادرين الشباب."

بعد الحفل الختامي للبرنامج، سيقوم عدد من المشاركين في النسختين الثانية والثالثة من برنامج فكرة، بالمشاركة في مسابقة AIM Startupلهذا العام، التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في مركز التجارة العالمي بدبي.

يفخر بنك الخليج برعايته الذهبية لبرنامج فكرة لتطوير الأعمال، الذي يلعب دوراً هاماً في تطوير السوق المحلي، للعام الثاني على التوالي، فهو برنامج ريادة أعمال مكثف يوفر للمشاركين به مهارات متخصصة ومعلومات حول قطاع الأعمال تؤهلهم لإقامة مشاريعهم الخاصة، ومن بين تلك البرامج التدريبية مهارات القيادة، وكيفية تصميم خطة عمل مفصلة ومتكاملة، والنصح والإرشاد، وفرصة للظهور الإعلامي، والتحليل المالي، والفرص الاستثمارية وغيرها.

يقام برنامج فكرة لتطوير الأعمال تحت رعاية وزير التجارة والصناعة السيد خالد الروضان، وبرعاية كلاً من وزارة الدولة لشئون الشباب، الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، شركة الحمراء العقارية، شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية، بنك الخليج، المركز المالي الكويتي، وشركة لكزس للسيارات إحدى شركات مجموعة الساير القابضة، جراند سينما، والبرنامج تحت إدارة وتنفيذ كيوبيكال سيرفيسز لحاضنات الأعمال.