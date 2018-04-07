بنك الكويت الوطني يعيين محمد العثمان مديراً عاماً لمجموعة الخدمات المصرفية الشخصية

محمد العثمان

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 14:31 07/04/2018 حدث بتاريخ: 14:31 07/04/2018

أعلنبنك الكويت الوطنيعن تعيين محمد العثمان بمنصب مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في البنك،وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من بنك الكويت المركزي في هذا الشأن.

ويمثل تعيين العثمان كمديراً عاماً لمجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في البنك، دليلاً واضحاً على استقرار فريق إدارة البنك وجاهزيته في استراتيجية التعاقب الوظيفي، كما يؤكد في الوقت ذاته حرص البنك المستمر على دعم القيادات الوطنية الشابة وتقلديهم للمناصب التي تستوعب قدراتهم وخبراتهم.

ويمتلك العثمان خبرة مصرفية وتنظيمية تمتد إلى 16 عاماً ستساعد البنك في إنجاز أهدافه وخططه الاستراتيجية نحو تعزيز مكانته في قطاع الخدمات المصرفية الشخصية، حيث تخرج من جامعة الكويت في العام 2002، وأستهل حياته المهنية بالعمل في أحد البنوك الكويتية، ومن ثم انتقل للعمل بعد ذلك في بنك الكويت الوطني وتقلد منصب مدير فرع في فبراير 2006، ثم مدير منطقة في فبراير 2009، ونائباً لمدير الفروع في يناير 2012، ثم مديراً للفروع في يناير 2014 و نائبا لمدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية.

وتولى العثمان منصب نائب المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في أغسطس 2014، كما تقلد منصب رئيس مجلس إدارة شركة كي نت في فبراير من العام2015 حتى الان. والتحق العثمان في برنامج تدريب القادة التنفيذيين في كلية هارفرد لإدارة الأعمال في بوسطن بين عامي 2014-2015 بالإضافة الى شهادة خريج هارفرد في العام 2017.

ويسعى بنك الكويت الوطني لضمان استمرار ريادته، من خلال إعداده لأجيال متتالية من القياديين ليكونوا جاهزين دائماً لتولى المناصب القيادية في وقت الضرورة، ويعد الوطني منذ نشأته منظومة فريدة ونموذج يحتذى به في مجال تطوير الكفاءات الوطنية، إذ توالى عليه أجيال متعاقبة من رواد العمل المصرفي في الكويت، ليضع بصمته كمدرسة مصرفية رائدة في المنطقة خرجت العديد من القيادات المصرفية التي تقود الآن كبرى المؤسسات المصرفية والمالية المحلية.