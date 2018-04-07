بورصة الكويت تدعو 8 شركات وهيئة أسواق المال لجولتها الترويجية في لندن

بورصة الكويت

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 14:04 07/04/2018 حدث بتاريخ: 14:05 07/04/2018

تماشيا مع جهود بورصة الكويت المستمرة لتطوير السوق الكويتيللوفاء بالمعايير الدولية وتطبيق أفضل الممارسات من أجل تسويق كبريات الشركات المدرجة لديها عالميا لمجتمع المستثمرين الدوليين، أعلنت بورصة الكويت تعاونها مع"جولدمان ساكس" لتنظيم جولتها الدولية الأولى وذلك في العاصمة البريطانية لندن الأربعاء الموافق 25 ابريل 2018. بمشاركة نخبة من البنوك والشركات المحلية ومنهم بنك الكويت الوطني، بيت التمويل الكويتي، بنك برقان، شركة الاتصالات المتنقلة (زين)، شركة مشاريع الكويت (القابضة)، شركة مباني، وميزان القابضة، وهيومان سوفت، وبمشاركة هيئة أسواق المال.

وسوف تشتمل الجولة الترويجية اجتماعات مباشرة بين كل من الشركات المحلية والمستثمرين الدوليينوالتي تهدف من خلالها إلى تعريف المجتمع الاستثماري الدولي بالشركات المحلية لمعرفة متطلباتهم ورأيهم بموضوع تطوير السوق الكويتي والذي يؤدي بدوره إلى تعزيز صورة الاقتصاد الكويتي بما يتماشى مع. رؤية الكويتلعام 2035والأولويات طويلة المدى للتنمية لدولة الكويت، والمشتملة على عدد من البرامج والمشروعات الاستراتيجية المصممة لتحقيق أكبر أثر تنموي ممكن نحو بلوغها.

ويذكر أن غولدمان ساكس هي مؤسسة خدمات مالية واستثمارية أمريكية متعددة الجنسيات، تعتبر من أشهر المؤسسات المصرفية في الولايات المتحدة والعالم، غولدمان ساكس تعمل في أكثر من 30 دولة ولديها 6 فروع إقليمية وأكثر من 100 مكتب و35000 موظف، ولديها أكثر من 850 مليار دولار أمريكي من إجمالي الأصول. المجالات الرئيسية لأعمال المؤسسة هي إدارة الثروات العالمية، الخدمات المالية المؤسسية، إدارة الإستثمار، بالإضافة إلى خدمات عمليات الإندماج والإستحواذ، خدمات التأمين، إدارة الأصول، والوساطات المالية الكبرى لعملائها من الشركات والحكومات والأفراد.