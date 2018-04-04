البحرين تعلن اكتشاف 80 مليار برميل من النفط الصخري
أعلن وزير النفط البحريني محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة في المنامة الاربعاء ان البحرين اكتشفت حقلا يحتوي على احتياطات من النفط الصخري تقدر بأكثر من 80 مليار برميل، ما قد يحوّل المملكة الصغيرة الى قوة نفطية.
وقال الوزير في مؤتمر صحافي ان العمل جار لتحديد الكمية التي يمكن استخراجها من الحقل، مشيرا كذلك الى ان الحقل يحتوي على كمية من الغاز الطبيعي تراوح بين 10 و20 تريليون قدم مكعب.
وتملك البحرين حاليا حقلا واحدا للنفط، مع احتياطات من النفط الخام تقدر بمئات ملايين البراميل. وتنتج المملكة الصغيرة من حقلها الوحيد 50 ألف برميل يوميا.
كما انها تنتج 150 ألف برميل اضافي من حقل ابوسعفة الذي تشترك فيه مع السعودية لتلبية معظم احتياجاتها النفطية.
ويقع الحقل في منطقة خليج البحرين الواقعة في المنطقة الغربية من حدود المملكة وبمساحة تقدر بنحو ألفي كيلومتر مُربع. وهذا أول اكتشاف في البلاد منذ عام 1932، تاريخ تدشين اول بئر للنفط فيها.
وقال وزير النفط البحريني ان فريق الاستكشاف بالهيئة الوطنية للنفط والغاز يقوم حالياً "ببذل جهود مضاعفة للوصول بالحقل المكتشف إلى مرحلة الانتاج خلال 5 سنوات".
كما يجري العمل على دراسة "الجدوى الاقتصادية" لهذا الاكتشاف، مشيراً إلى توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "هيليبرترون" الأميركية للتحضير لعمليات حفر آبار إنتاجية في الحقل الجديد.