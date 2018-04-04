البحرين تعلن اكتشاف 80 مليار برميل من النفط الصخري

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كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 16:22 04/04/2018 حدث بتاريخ: 16:41 04/04/2018

أعلن وزير النفط البحريني محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة في المنامة الاربعاء ان البحرين اكتشفت حقلا يحتوي على احتياطات من النفط الصخري تقدر بأكثر من 80 مليار برميل، ما قد يحوّل المملكة الصغيرة الى قوة نفطية.

وقال الوزير في مؤتمر صحافي ان العمل جار لتحديد الكمية التي يمكن استخراجها من الحقل، مشيرا كذلك الى ان الحقل يحتوي على كمية من الغاز الطبيعي تراوح بين 10 و20 تريليون قدم مكعب.

وتملك البحرين حاليا حقلا واحدا للنفط، مع احتياطات من النفط الخام تقدر بمئات ملايين البراميل. وتنتج المملكة الصغيرة من حقلها الوحيد 50 ألف برميل يوميا.

كما انها تنتج 150 ألف برميل اضافي من حقل ابوسعفة الذي تشترك فيه مع السعودية لتلبية معظم احتياجاتها النفطية.

ويقع الحقل في منطقة خليج البحرين الواقعة في المنطقة الغربية من حدود المملكة وبمساحة تقدر بنحو ألفي كيلومتر مُربع. وهذا أول اكتشاف في البلاد منذ عام 1932، تاريخ تدشين اول بئر للنفط فيها.

وقال وزير النفط البحريني ان فريق الاستكشاف بالهيئة الوطنية للنفط والغاز يقوم حالياً "ببذل جهود مضاعفة للوصول بالحقل المكتشف إلى مرحلة الانتاج خلال 5 سنوات".

كما يجري العمل على دراسة "الجدوى الاقتصادية" لهذا الاكتشاف، مشيراً إلى توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "هيليبرترون" الأميركية للتحضير لعمليات حفر آبار إنتاجية في الحقل الجديد.